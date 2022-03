Ecco come creare un giardino pensile fai da te: tante idee e consigli per abbellire il tuo balcone

Fa bene agli occhi e all’umore, ma soprattutto all’ambiente: stiamo parlando del giardino pensile che spunta ormai come fanno i funghi (è proprio il caso di dirlo!) sui terrazzi delle città, un vero e proprio trionfo di colori e odori. Hai il pollice più verde del semaforo che è appena scattato proprio all’incrocio sotto casa vostra?

Se hai voglia di farti inebriare dall’odore intenso delle erbe aromatiche quando vai sul balcone oppure sentirti orgoglioso della tua pianta preferita che cresce giorno dopo giorno, è arrivato il momento di avere un giardino pensile tutto per te. Come dici? Pensi di non essere all’altezza?

Creare un giardino pensile fai da te non è un’impresa insormontabile, ci sono tante idee e consigli per abbellire il balcone di casa tua.

I vantaggi del giardino pensile

Nato in Babilonia, per volontà di un sovrano che voleva fare un regalo indimenticabile alla moglie, il giardino pensile era la massima espressione dell’abilità degli ingeneri del posto e ancora oggi ha una serie di vantaggi.

Perfetto per chi ha poco spazio, perché si sviluppa in altezza, ricrea un ambiente temperato che assicura un isolamento termico in inverno e un clima fresco in estate.

Come se non bastasse, questo tipo di giardino consente di respirare aria pulita e di allontanare i rumori e il caos della città assorbendo i suoni che provengono dall’esterno.



Dove posizionare il giardino pensile

Se i vantaggi e la possibilità di dare un tocco in più al terrazzo ti hanno stuzzicato, a questo punto non resta che scegliere dove posizionare il giardino pensile. Il luogo più adatto è una zona protetta in cui c’è alternanza di sole e ombra con un’umidità non eccessiva. Inoltre è importante valutare se posizionarlo o meno vicino ad un’altra parete, perché questa potrebbe aumentare il calore in estate.

Quali piante scegliere

Ami le rose, non riesci a resistere alle piante rampicanti o sei fan di quelle grasse? Non importa quale tipologia di fiori preferisci, il giardino pensile ha il vantaggio di essere versatile e adatto ad ogni tipologia, da quelle sempreverdi, alla piante aromatiche fino a ortaggi e frutta, l’importante è occuparsi della loro manutenzione e avrete di sicuro un effetto wow!

Come realizzare un giardino verticale

Che sia interno o esterno, il giardino verticale permette di dare libero sfogo alla fantasia soprattutto agli amanti del fai da te, esperti e meno. I materiali sono tanti e le idee non mancano.

Giardino pensile con pellet

Green è la parola d’ordine quando si parla di giardino verticale e i materiali non possono essere da meno! Una soluzione valida è quella di utilizzare il pellet o le cassette di legno da lasciare grezze o da trattare con tempere e colori dopo averle levigate.

Il pellet può essere smontato e rimontato per realizzare infinite composizioni, come piccole cornici, strutture geometriche e tutto quello che ti ispira.

Una volta scelta la forma devi semplicemente fissare, con delle graffette, un tessuto realizzato in cotone o iuta, nella parte posteriore per isolarlo dalla parete. Quando sarà stato fissato al muro, non resta che riempire i vani con il terriccio e trapiantare le tue piante preferite.

Giardino verticale con vasetti di vetro

Versatile e d’effetto, il vetro sta bene in ogni ambiente, poi se puoi utilizzarlo per un riciclo creativo, realizzare un giardino verticale sarà un gioco da ragazzi anche per i meno esperti.

Non devi fare altro che scegliere bottiglie, barattoli o un qualsiasi contenitore in vetro e riempirli con terriccio, gaia e sassolini, per evitare il ristagno dell’acqua. Oltre ai classici fiori, puoi scegliere piante aromatiche e agganciare i contenitori ad una corda fissata alla parete con anelli di metallo o posizionarli semplicemente su delle grate.

Per avere un effetto dinamico è possibile mixare i contenitori in vetro con vasi di latta, cesti di vimini e ottenere un risultato d’effetto.

Giardino pensile con feltro

Per abbellire una grata o una rete il giardino pensile è la soluzione ideale e i contenitori in feltro sono un’alternativa di grande impatto. Munito di ago e filo, devi semplicemente ripiegare le estremità del quadrato di feltro su sé stesse lasciando i punti a vista per un effetto più rustico. Una volta riempiti di terriccio ospiteranno al loro interno le piante che preferisci! Il materiale, infatti, è in grado di trattenere o espellere l’acqua in eccesso.

Giardino pensile con legno

Quando si parla di verde non si può fare a meno di pensare al legno, il materiale naturale diventa un ottimo supporto per un giardino pensile direttamente sul tuo terrazzo.

Se sei abile con il fai da te, puoi realizzare con il legno supporti di forme differenti come triangoli, lettere, quadrati, oppure rivolgerti ad un esperto. Una volta ottenuto il supporto puoi realizzare il tuo giardino verticale utilizzando le piante d'aria, un genere privo di radici, che si nutrono assorbendo l'umidità dell’aria.

Giardino pensile sul tetto

Non solo terrazzo, il giardino pensile può essere realizzato direttamente sul tetto. In questo caso è importante consultare un tecnico il quale controllerà il peso massimo che il solaio può sopportare.

Successivamente devi stendere sulla superficie un telo di poliestere e ricoprire con una guaina in PVC. Una volta isolato il tetto puoi disporre la ghiaia e i ciottoli ricoperti da un telo di tessuto per filtrare l’acqua ed infine posizionare il terriccio dal peso contenuto.