I consigli per risparmiare in bolletta con gli elettrodomestici smart in super sconto

Risparmiare in bolletta va di pari passo con il rispetto dell’ambiente! Sì, perché utilizzare gli apparecchi o gli elettrodomestici presenti in casa in modo consapevole non vuol dire semplicemente ridurre i costi, ma compiere piccoli e fondamentali passi per ridurre l’impatto delle tue azioni.

Ci sono tanti modi per risparmiare energia in casa

Scegli i prodotti che ti servono tra quelli per la casa, smartphone, informatica o abbigliamento

Prima di procedere con il pagamento inserisci il codice PIT10PERTE2023

Riceverai uno sconto massimo di 50 euro

Il coupon del 10% non solo potrà essere sfruttato fino a dicembre, ma potrà essere utilizzato ben 6 volte per ogni utente così potrai risparmiare nel corso di tutto l’anno.

Imparare a utilizzare gli apparecchi è il primo passo per avere un risparmio assicurato e per farlo nel modo migliore ecco alcuni consigli.

Usa gli elettrodomestici in modo consapevole

Gli elettrodomestici sono immancabili in casa, ma devono essere scelti e utilizzati in modo corretto. Quando si decide di acquistarli, infatti, meglio scegliere quelli appartenenti alla classe A e superiore, perché garantiscono il massimo dell'efficienza, ma con consumi ridotti. A questo va affiancata una gestione attenta: il frigorifero è sempre in funzione per mantenere la temperatura ottimale. Meglio non sovraccaricarlo e posizionarlo lontano da fonti di calore e mobili. Anche il forno assorbe molta energia, per questo andrebbe spento qualche minuto prima della fine della cottura. La lavatrice e la lavastoviglie, poi, devono essere utilizzate solo a pieno carico. Accanto ai grandi elettrodomestici ci sono anche quelli piccoli e usarli in modo corretto è un modo ulteriore per risparmiare. L'esempio perfetto è quello dell'aspirapolvere: scegli il modello a batteria, perché non solo è più semplice da utilizzare, ma anche più conveniente dal punto di vista energetico. A differenza di quelli con il filo che hanno sempre bisogno di elettricità, quelli wireless devono essere semplicemente ricaricati prima di essere usati più volte.

Illuminare casa in modo smart

La luce può cambiare aspetto a un ambiente e tutto questo è vero non solo con quella naturale, ma anche con quella artificiale. Pronta a illuminare la stanza o per creare un'atmosfera confortevole, la luce ha dei costi in bolletta che possono essere ridotti scegliendo lampadine a Led che assicurano il risparmio energetico mantenendo intatte le prestazioni rispetto a quelle tradizionali. Accanto a queste si possono utilizzare dei sensori di movimento, perfetti nelle zone di passaggio come i corridoi o delle lampade dimmerabili che regolano l'intensità della luce in base a quella naturale. L'attenzione all'illuminazione non riguarda solo l'interno, ma anche l'esterno dove puoi installare lampade o interruttori che si ricaricano con i pannelli solari e si accendono solo nel momento in cui arriva il buio.

No agli sprechi d’acqua

Non solo gas ed elettricità, anche l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato e che nello stesso tempo può far aumentare i costi in bolletta. La soluzione per risparmiare è semplice, devi evitare di far scorrere l'acqua mentre ti lavi, scegliere programmi eco quando utilizzi lavastoviglie e lavatrici, e adottare soluzioni che limitano il flusso dell'acqua.

Energia pulita direttamente a casa

L'energia pulita fa bene all'ambiente e soprattutto al portafoglio. Cosa c'è di meglio, dunque, se non un impianto solare che è la più grande fonte di energia? Avere pannelli solari in casa ti aiuterà a tagliare i costi dell'energia elettrica.

Casa smart e risparmio energetico con l’aiuto della domotica

Avere una casa smart non vuol dire solo disporre delle ultime tecnologie ma anche sfruttarle al meglio per ottenere un risparmio energetico. Con l'aiuto della domotica puoi avere tutto questo perché ti consente di gestire i dispositivi di casa monitorando nello stesso tempo i consumi.