Come riscaldare casa risparmiando sulla bolletta

Non siamo ancora entrati nella fase più fredda della stagione, l'autunno solo negli ultimi giorni ha cominciato a dare i primi segnali con temperature più basse dopo una lunghissima stagione estiva, ma è bene non farsi trovare impreparati quando il termometro comincerà a crollare vertiginosamente.

A causa del complicato scenario geopolitico, i prezzi di luce e gas sono destinati, già a partire dal mese di gennaio, a subire un'impennata, ecco perché può essere utile cominciare a pensare alle strategie da mettere in atto per riscaldare le stanze della propria casa risparmiando sui costi delle bollette di gas ed elettricità.

Casa calda risparmiando in bolletta: come fare

Buone pratiche per cercare di consumare meno - e quindi evitare un salasso alla fine del mese - ci sono, basta osservare alcuni accorgimenti che permettono di non esagerare con i consumi laddove non necessario. Ecco di seguito le strategie da mettere in atto per avere ambienti adeguatamente riscaldati senza dover fare i conti con fatture di luce e gas troppo onerose.

Temperatura costante e umidità

La prima strategia è quella di mantenere quanto più costante la temperatura all'interno della propria abitazione. Per vivere in maniera adeguata e non esagerare, dovremmo riuscire a non superare, all'interno della propria casa, i 20 gradi centigradi. Una temperatura tra i 18 e i 19 gradi, ancora meglio, potrebbe essere il giusto compromesso, magari facendo attenzione a vestirsi con abbigliamento pesante e avere sempre a portata di divano una coperta di lana o di pile. Secondo le stime, infatti, ogni grado di temperatura in più generato dal riscaldamento può comportare un aumento dei costi tra l'8 e il 10 per cento. Una percentuale non certo irrisoria.

Per mantenere la temperatura sempre costante all'interno della vostra abitazione, potrebbe essere una buona pratica quella di utilizzare delle comuni valvole termostatiche: installate sul termosifone, infatti, possono aprire e chiudere in autonomia l'acqua calda all'interno dei radiatori, mantenendo così la temperatura piuttosto fissa per tutta la giornata.

Prestate quindi attenzione alla percentuale di umidità all'interno della vostra casa: una stanza molto umida, infatti, richiede un quantitativo di energia - gas nello specifico - molto elevato per raggiungere la temperatura desiderata. Una soluzione piuttosto immediata potrebbe essere quella di acquistare - se non li possedete già - alcuni deumidificatori da 'piazzare' negli angoli strategici delle vostre stanze, in particolare quelle più umide. In commercio è possibile trovarne di differenti marchi e modelli, e quelli di ultima generazione permettono di abbattere la percentuale di umidità in casa a prezzi molto contenuti.

La necessaria manutenzione dei termosifoni

Un altro consiglio riguarda sempre i termosifoni: evitate di inserirli in mobili da incasso e, soprattutto, non copriteli con copri termosifoni. Se il radiatore è coperto, infatti, l'aria non circola come dovrebbe e i consumi del gas rischiano di schizzare alle stelle. Se possibile, evitate anche di appoggiare sopra i termosifoni: i vestiti bagnati, infatti, sono freddi e tendono a raffreddare il termosifone. Anche questo comporta un ulteriore consumo di energia per il radiatore, che dovrà tornare a temperatura prima di scaldare correttamente la vostra stanza.

Infine, prestate attenzione alla manutenzione dei vostri dispositivi. Un apparecchio nuovo o comunque sano, infatti, consuma molto meno rispetto a uno 'anziano' o sul quale non sono stati effettuati regolari interventi di manutenzione. Per averne cura è importante spurgare sempre l'aria prima di riaccenderli dopo un lungo periodo di stop (e quindi una volta all'anno), e controllare che non ci siano formazione di calcare nella caldaia: il calcare, infatti, riduce e di molto l'efficienza della caldaia, che se non funziona come dovrebbe porta a un consumo di gas esagerato, oltre il 20% in più del necessario.