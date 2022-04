A ogni età il suo smartphone: dimmi quanti anni hai e ti dirò il telefono che fa per te

Lo smartphone è in grado di stare in una sola mano, occupa pochissimo spazio può essere considerato il “fotografo” di fiducia, l’assistente che ricorda gli impegni più importanti e l’aiuto indispensabile per rimanere in contatto anche se si è a chilometri di distanza.

Il dispositivo, ormai utilizzato da chiunque, riesce ad accontentare ogni necessità a prescindere dall’età: per i più giovani è il mezzo per rimanere sempre connessi, per gli adulti diventa un utile strumento di lavoro anche se si è viaggio, mentre ai più anziani trasmette un senso di sicurezza.

Ognuno utilizza lo smartphone in modo differente, proprio per questo è possibile affermare che ci sono modelli non solo in base alla fascia di prezzo, ma anche legati all’età.

Curioso di scoprire quello più adatto? Allora dimmi quanti anni hai e ti dirò il cellulare che fa per te!

Schermo grande e autonomia della batteria per i ragazzi dai 12 ai 17 anni

Quando si entra nell’età adolescenziale i ragazzi non vedono l’ora di avere il loro primo cellulare e per i genitori diventa davvero difficile dire di no. Se si vuole farli contenti oltre a limitarne l’uso a poche ore al giorno sotto la loro supervisione, il modello adatto è quello con schermo grande per poter guardare i video preferiti o giocare avvincenti partite.

I più indicati sono i modelli economici, con un’ampia autonomia della batteria e con app che realmente utilizzano senza avere strumenti che loro possono considerare poco funzionali. Tra i modelli che incarnano meglio queste necessità c’è il Samsung Galaxy A20 o lo Xiaomi Redmi.

Connettività e fotocamera efficiente per i ragazzi tra i 18 e i 24

Una delle grandi passioni della fascia d’età 18-24 anni è quella per i selfie: i giovani amano scattarne uno dopo l’altro, quindi lo smartphone giusto per loro deve avere una fotocamera potente ed efficiente, in grado di immortalare ogni momento delle loro giornate con la miglior nitidezza possibile.

Tra i modelli preferiti e soprattutto desiderati ci sono quelli di casa Apple, iPhone 11 in primis, visto che questa fascia d’età è sempre alla ricerca delle ultimissime novità tecnologiche e dei prodotti più in voga del momento. Tra gli altri modelli che meglio rispecchiano le loro necessità troviamo Huawei che con i top di gamma delle serie P e Mate, si fanno apprezzare per le migliori tecnologie del momento e il Samsung Galaxy Z che ha il display flessibile per essere utilizzati sia come smartphone che come tablet.

Praticità e comodità di utilizzo per la fascia d’età 25-34 anni

I ragazzi dai 25 ai 34 anni cominciano ad avere priorità e bisogni tecnologici diversi rispetto a chi è più giovane di loro. Si terminano gli studi e si comincia a entrare nel mondo del lavoro, dunque lo smartphone giusto per loro non è semplicemente un prodotto alla moda, ma un telefono da utilizzare anche per motivi più “seri”, quindi deve essere pratico e comodo.

Un modello richiesto per questa fascia d’età è il Samsung Galaxy Note, con uno schermo ampio e il supporto della penna, ideale per accompagnare ogni momento della giornata e utilissimo per studiare e lavorare. Anche Huawei P40 Lite è lo smartphone perfetto per questi ragazzi, un telefono pensato per chi non vuole rinunciare a un ampio display touchscreen con tutte le funzionalità più importanti subito disponibili a portata di dito.

Semplicità d’uso e ottime potenzialità: le priorità della fascia 35-44 anni

Tra i 35 e i 44 anni le esigenze si evolvono ulteriormente, anche dal punto di vista tecnologico e quindi dello smartphone più adatto da utilizzare. Ancora una volta gli impegni lavorativi devono coincidere con le caratteristiche del modello più adatto e in questa fascia d’età si punta su prodotti dalle peculiarità intuitive e dalle potenzialità ottime, non solo nel tempo libero.

Tra gli smartphone che corrispondono a questa descrizione ci sono gli iPhone dalla risoluzione importante e soprattutto resistenti, ma anche Huawei P30 Pro, caratterizzato da un’eccellente navigazione internet e che non manca davvero di nulla in quanto a funzionalità.

Funzionale e moderno: lo smartphone per chi ha tra i 45 e i 54 anni

La fascia d’età tra i 45 e i 54 anni ha pretese ben precise nella ricerca dello smartphone più adatto. Il telefono non deve essere soltanto un passatempo, ma un alleato indispensabile per ogni attività quotidiana, dal lavoro alla casa.

Il Samsung Galaxy S22 Ultra che si fa apprezzare non solo per l’ottima connettività e il trasferimento dati, ma anche per una fotocamera in grado di scattare foto dalla buonissima risoluzione, dunque un telefono adatto per i momenti più importanti della giornata e per quelli di relax. Anche l’iPhone X e Huawei P40 Lite sono due modelli che si adattano alla perfezione alle richieste di questa fascia d’età.

Il rapporto qualità/prezzo ma non solo: le scelte degli over 55

La passione per la tecnologia non riguarda soltanto i giovanissimi. Anche la fascia d’età over 55 è caratterizzata da un interesse fortissimo nei confronti di smartphone moderni e alla moda. In questo caso, i modelli giusti sono quelli che semplificano le attività di tutti i giorni e che permettono di rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel mondo.

La conoscenza del settore telefonico è molto approfondita e questo si traduce nella volontà di avere uno smartphone con le migliori opzioni disponibili sul mercato: la semplicità di utilizzo è il tratto distintivo dei prodotti di casa Apple, dunque l’iPhone è ancora una volta uno dei modelli più adatti a questa fascia d’età, ma anche Xiaomi 11 Lite 5G e Huawei serie P, appartenenti alla fascia media sono il compromesso tra prestazioni e costo d’acquisto.