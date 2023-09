Come trasformare il tuo salotto in un comodo cinema

È il sogno di molti: entrare in casa dopo una giornata di lavoro e riposarsi o svagarsi guardando un buon film o le proprie serie televisive preferite. Il sogno di tanti altri è quello di poterlo fare in una stanza attrezzata di tutto punto, con schermo adeguato, poltrona comoda, qualità del suono degna di tal nome. Insomma, un salotto che sia una vera e propria sala cinematografica.

Ci avete mai pensato a trasformare il vostro salotto in un cinema? Impossibile non averlo fatto almeno una volta nella vita. Contrariamente a quanto si possa pensare, non è così costoso come si potrebbe pensare: con un po' di oculatezza e alcune scelte mirate, è davvero possibile dare una nuova vita al vostro soggiorno, trasformandolo in un piccolo angolo di relax.

La scelta dello schermo

Avete una stanza piccola? Non c'è alcun problema: non è indispensabile avere ampie metrature per trasformare il proprio salotto. Prima di tutto dovrete disporre del giusto schermo. Oramai i televisori con display molto ampi, superiori anche ai 50 o 55 pollici, si trovano sul mercato a prezzi non proibitivi. E allora sì, il punto di partenza per creare il vostro cinema in casa è quello di acquistare uno smart tv 'maxi', al miglior prezzo. Con un investimento tra i 400 e i 600 euro potete assicurarvi un ottimo prodotto, di grandi dimensioni.

Se pensate alla classica sala cinematografica, potreste pensare di appendere il vostro tv alla parete con apposite staffe - ce ne sono di fisse, ma anche di mobili, che permettono di ruotare lo schermo a seconda delle necessità -, ma appoggiare lo schermo direttamente su un mobile basso, sfruttando i piedini in dotazione, non renderà meno efficace e piacevole il risultato finale.

Se invece il vostro salotto è troppo piccolo per ospitare un maxi schermo, le soluzioni sono due: accontentarsi di un televisore con display più piccolo, oppure, in alternativa, acquistare un piccolo proiettore, con il quale proiettare film e serie tv direttamente sulla parete o su un telo apposito da far scorrere all'occorrenza. In questo caso, sarà indispensabile poter oscurare al meglio la stanza anche durante il giorno.

Il suono

Un altro elemento essenziale per trasformare una stanza in un piccolo cinema, è prestare assoluta attenzione alla qualità del suono. Come fare, quindi? Niente di più semplice: investendo una piccola cifra, dagli 80 ai 200 euro per i più esigenti (certo poi ci sono anche soluzioni molto più costose e semi-professionali), è possibile acquistare una o più soundbar, vere e proprie casse da 'piazzare' nei punti strategici del proprio salotto per diffondere il suono di qualità nel miglior modo possibile.

Se poi volete ottenere un risultato ancora più avanzato e qualitativamente migliore, in commercio esistono dei pannelli fonoassorbenti, come quelli usati nelle sale di incisione, che permettono di isolare l'ambiente, evitando che il suono possa arrecare fastidio a chi si trova in altre stanze della casa, ma anche a chi sta guardando il film.

Complementi d'arredo e non solo

Naturalmente, per godere al meglio dei vostri contenuti, è necessario avere il giusto complemento d'arredo per stare comodi e mantenere il sedere incollato per una, due o più ore consecutive. Una sala cinema che si rispetti non può prescindere da delle ottime poltrone imbottite, ma anche il cosiddetto 'divano cinema' - quello che permette di mantenere le gambe distese e sollevate, per intendersi - può essere una scelta giusta.

C'è chi, ancora, preferisce guardare un film seduto o disteso su un tappeto, appoggiato su comodi cuscini, e quindi perché privarsi della combo divano più tappeto? In questo modo è possibile andare incontro alle proprie esigenze e anche a quelle dei propri ospiti. Non dimenticate infine le 'coccole': in commercio ci sono moltissime macchine, di semplice utilizzo, per preparare i pop corn. Una soluzione ideale per rendere il vostro salotto un piccolo cinema.

E ancora, pensate di dotare la vostra sala relax con un piccolo frigorifero, nel quale conservare birre, bevande analcoliche e anche qualche snack da sgranocchiare tra il primo e il secondo tempo. Se poi siete fortunati, e avete un salotto di generose metrature, viziatevi con un tavolo da biliardo o un calcio balilla per divertirvi al termine - ma anche prima - del film.