6 consigli per valorizzare gli spazi esterni della casa e sfruttarli al meglio

Grandi o piccoli che siano gli ambienti esterni della casa devono essere valorizzati, ma il più delle volte vengono tralasciati perché ci si concentra maggiormente sull’interno. In realtà balconi o terrazzi possono essere considerati una vera e propria prosecuzione dell’appartamento con il vantaggio di farvi godere in pieno dell’aria aperta anche se abitate in città.

Sia che vogliate replicare lo stesso stile dell’interno sia che preferiate arredarlo in modo totalmente differente, la cosa certa è che l’outdoor non deve essere tralasciato, al contrario potete migliorarne l’estetica seguendo piccoli accorgimenti.

1) Eliminare tutto quello che non serve

Un balcone o un terrazzo disordinati sono spazi trasandati che di certo non riescono ad esprimere il meglio di sé. Spesso infatti siete tentati di accumulare all’esterno elementi inutili. Quindi la prima cosa da fare è eliminare tutto quello di cui non avete bisogno. Cosa farne di questi oggetti? Potete buttarli, regalarli o riciclarli, quest’ultimo è un modo utile di dare una seconda vita agli oggetti e limitare l’impatto sull’ambiente.

2) Tinteggiare le pareti per valorizzare l’esterno

Rinfrescare le pareti può dare un aspetto del tutto nuovo all’esterno, perché come per ogni elemento della casa, un muro scrostato o con crepe tende a farlo sembrare poco allettante. Basta una mano di pittura e la differenza sarà subito evidente.

Prima di procedere però, dovete prendere in considerazione alcuni aspetti. Se abitate in un condominio vanno seguite le regole condominiali e chiedere i permessi. Se invece si tratta di una casa singola, siete liberi di scegliere il colore che volete, l’importante è preparare la base per preservare la tinteggiatura e utilizzate vernici lavabili e antimuffa.

3) Sfruttare ogni angolo dell’esterno

Quando si tratta di balconi piccoli, viene quasi automatico ottimizzare gli spazi, ma questa regola è valida anche quando l’outdoor è più grande e avete spazio a sufficienza. Pareti o ringhiere possono diventare uno strumento per abbellire e valorizzare l’esterno limitando l’ingombro.

Ad esempio sfruttare le ringhiere e posizionare delle piante rampicanti come l’edera è un’idea utile. In questo modo l’esterno sarà più colorato e vi garantirà la giusta privacy.

Non solo ringhiere, anche le pareti non sono da meno. Come abbiamo detto in precedenza, un balcone ordinato è un balcone bello esteticamente e allora perché non aggiungere degli armadietti o degli scaffali su cui posizionare tutto quello che vi serve per la cura dell’esterno? Esistono scaffali in colori e modelli differenti, alcuni anche modulari che si adattano allo spazio a disposizione. Dovete solo scegliere quello che fa per voi.

4) L’arredamento può fare la differenza

Gli arredi possono rendere accattivante anche una stanza anonima e lo stesso vale per l’esterno. Ovviamente avete a disposizione diversi stili e soluzioni, tocca a voi scegliere se continuare con lo stile dell’interno oppure puntare su uno totalmente differente.

Prima di comprare gli arredi, però, è importante valutare bene lo spazio, perché elementi troppo grandi in un balcone piccolo, possono rimpicciolirlo ulteriormente.

Tra gli elementi d’arredo non possono mancare tavolini, sedie e divanetti, ma se lo spazio è ridotto? Niente paura ci sono soluzioni anche in questo caso. Ad esempio tavolini e sedie richiudibili da utilizzare in base alle necessità.

Un’altra alternativa per non rinunciare al relax tipico dei divanetti è optare per una panca, meglio ancora se con contenitore. Posizionata su una parete, crea un angolo relax, ma nello stesso tempo avrete uno spazio in più per conservare gli oggetti che non utilizzate spesso. Anche i cuscini sono utili, rendono l’ambiente ancora più raccolto e fanno la differenza. Posizionati sul pavimento assicurano sedute extra e colorano l’ambiente.

Se avete spazio e volete concedervi una coccola in più, un’idea originale è appendere l’amaca. Comoda e facile da montare (alcuni modelli non hanno bisogno di supporti a terra), l’importante è posizionarla in un posto sicuro e concedervi un momento di relax.

5) Le piante non devono mai mancare

Se abitate in città e volete ricreare un angolo verde direttamente sul vostro balcone o terrazzo, le piante sono immancabili. Il vantaggio è quello di inondare l’esterno di colori e profumi. Anche in questo caso prima di sceglierle dovete basarvi sullo spazio a disposizione.

Se il balcone è piccolo, usate le fioriere da appendere alla ringhiera o create un giardino verticale sulla parete.

Nel caso opposto vi consigliamo di realizzare più angoli verdi in differenti punti, con tante piccole piante alternate a quelle verticali o ad alberi in vaso. Fate solo attenzione a scegliere la posizione in base alle loro esigenze, per evitare che si secchino.

6) L’illuminazione per sfruttare in pieno l’esterno

Trascorrere le serate all’aperto è piacevole soprattutto quando le temperature diventano più alte e l’illuminazione può fare la differenza. Per valorizzare l’outdoor sia piccolo che grande, scegliete delle lanterne di differenti dimensioni o delle catene di luci.

In commercio esistono molti modelli alimentati ad energia solare che non hanno bisogno di un impianto elettrico per funzionare. Anche le candele sistemate in differenti punti dell’esterno sono un’idea semplice e facile da adottare e creeranno la giusta atmosfera per dare il giusto sprint all’esterno.