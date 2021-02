Perché dovresti comprare prodotti usati ricondizionati

Pensate ad un prodotto di elettronica o di abbigliamento a cui ambite da molto tempo. Può essere uno smartphone super costoso o un capo da sera particolarmente ricercato. Per tutte le categorie merceologiche ci sono degli articoli che non perdono valore nel tempo (certi in alcuni casi addirittura lo acquisiscono) e quindi attendere la super offerta sul nuovo è come aspettare le calende greche. È in casi come questi che può essere la scelta giusta acquistare un prodotto ricondizionato.

Rico...che? Ricondizionato. Pensate ad uno smartphone, ad esempio, con 10 mesi di vita, utilizzato "con i guanti" e poi tirato a lucido, magari con una batteria nuova: un cellulare usato venduto come se fosse nuovo. Con un però: il prezzo. Vale la pena acquistare prodotti ricondizionati proprio per il costo, di molto inferiore rispetto al prodotto comprato nuovo in negozio. Sono molte le persone che storcono il naso alla sola idea di utilizzare un dispositivo, un accessorio o un capo d'abbigliamento utilizzato per qualche tempo da qualcun altro, ma per alcuni articoli vi assicuriamo che è un vero e proprio affare.

Perché dovresti acquistare prodotti ricondizionati

Ora le risposte ai tanti che si chiedono perché acquistare prodotti ricondizionati. Punto primo, il risparmio. Quando si compra un prodotto rigenerato, ciò che balza subito all'occhio è il prezzo, nettamente inferiore rispetto a quello del medesimo articolo acquistato direttamente dagli scaffali di un negozio. Molto dipende dall'utilizzo, dai mesi (o anni) di vita dello specifico prodotto, sta di fatto che, in linea generale, gli sconti di solito si assestano attorno al 30/40% del prezzo di vendita.

Punto secondo, la qualità. È inevitabile: se stai cercando un prodotto ricondizionato è perché costa molto. Un prezzo che dipende in primis dalla qualità (e solo in secundis da una questione di brand). Fai attenzione, però, perché è vero che la qualità rende un prodotto durevole nel tempo, ma non eterno. Tutti i prodotti invecchiano, anche quelli che garantiscono le prestazioni migliori: a seconda dell'articolo usato ricondizionato che vuoi acquistare, leggi con attenzione la sua "carta d'identità".

E infine l'ambiente. Sì, hai capito bene. Se sei ecologista e ti sta a cuore il risparmio energetico, - o se sei semplicemente un cittadino diligente che pensa al futuro di tutti - acquistando un prodotto ricondizionato puoi fare un grande favore all'ambiente. Si tratta di una soluzione green, che permette di rendere più lunga la vita ai beni di consumo e ridurre la produzione di rifiuti.