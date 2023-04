Non farti trovare impreparato al caldo: i condizionatori da acquistare con la Tech Week

Il risparmio energetico può andare di pari passo con i condizionatori: l’importante è scegliere il modello a basso consumo. L’estate sempre più vicina ci fa subito pensare a giornate torride e al tanto desiderato refrigerio di un climatizzatore, ma utilizzato in modo intelligente e con le offerte giuste non dobbiamo preoccuparci dei costi in bolletta. La Tech Week di eBay.it è l’occasione imperdibile per approfittare ancora di sconti su apparecchi tecnologici con la possibilità di risparmiare fino al 50%.

Oltre a tablet, smartphone e videogiochi, potete risparmiare scegliendo tra tantissimi articoli ricondizionati a prezzi super scontati con spedizioni e resi gratuiti, un modo per avere apparecchi smart, con un occhio di riguardo per l’ambiente.

Non resta che scoprire i condizionatori che uniscono qualità e risparmio.

Climatizzatore Inverter Daikin

Riuscire ad avere un ambiente alla giusta temperatura senza fastidiose correnti d’aria può sembrare impossibile, ma con questo climatizzatore è un vero gioco da ragazzi. Facile da controllare tramite smartphone o pc, impedisce all’aria fredda o calda di soffiare direttamente sulle persone. Il dispositivo smart, seleziona in automatico la modalità di raffreddamento o riscaldamento per mantenere costante la temperatura impostata anche di notte. Il tasto "Silent" riduce a 3dB il rumore emesso quando è in funzione.

Clicca qui per acquistare il climatizzatore Inverter Daikin

Condizionatore monosplit Mitsubishi

Vivere in un ambiente piccolo non vuol dire rinunciare al condizionatore: il modello della Mitsubishi con le sue dimensioni compatte permette di installarlo anche negli spazi ridotti. Non solo design essenziale, il vantaggio del dispositivo inverter è quello di raggiungere la temperatura desiderata in poco tempo e di mantenerla stabile per un comfort assicurato e ridotti consumi elettrici.

Acquista qui il condizionatore monosplit Mitsubishi

Climatizzatore mono split Green Electric

Vogliamo rinfrescarci in modo green? Allora con la Tech Week e gli sconti eBay.it non possiamo farci sfuggire il climatizzatore mono split Green Electric. Il modello appartenente alla classe energetica A++ assicura un ambiente alla giusta temperatura, con un minimo impatto sulle bollette. Estremamente silenzioso, possiamo utilizzarlo ad ogni ora del giorno.

Scopri dove acquistare il climatizzatore mono split Green Electric

Climatizzatore unico Pro Inverter

Il climatizzatore oltre ad essere efficiente, deve anche essere di design e il modello Pro Inverter riesce a unire entrambe le caratteristiche. Il modello fisso è privo di unità esterna, ma garantisce lo stesso una potenza di raffreddamento fino a 3.5 kW. È un climatizzatore dal minimo ingombro, ha un display touch e la possibilità di controllarlo da remoto tramite il telecomando o lo smartphone per una esperienza davvero confortevole.

Acquista qui il climatizzatore unico Pro Inverter con uno sconto del 28%

Condizionatore portatile Olimpia Splendid 9000

Vogliamo tutta casa fresca in estate senza spendere una fortuna? Oltre ad affidarci alla Tech Week possiamo scegliere un climatizzatore portatile. Il modello compatto oltre ad essere facile da spostare ha anche un basso impatto ambientale. Il display touch e il telecomando ci aiutano a impostare facilmente tutte le funzioni, dalla ventilazione, al raffreddamento, fino alla deumidificazione.

Clicca qui per acquistare il condizionatore portatile Olimpia Splendid 9000 con uno sconto del 5%

Oltre ai climatizzatori per affrontare il caldo la Tech Week di eBay.it ti mette a disposizione ventilatori e umidificatori: