Pronti per l'estate? Quello che dovete sapere per la vostra vacanza in campeggio

Arrivano l'estate e le temperature calde, e con esse la voglia di andare al mare e stare all'aria aperta. Se il vostro sogno è quello di fare un'esperienza diversa dalla classica villeggiatura e sentite l'esigenza di stare a contatto con la natura, perché non trascorrere le vostre vacanze in un campeggio in riva al mare?

Guida al campeggio

Se invece il caldo vi opprime e siete alla ricerca del fresco, potreste pensare di trasferire la stessa esigenza di stare all'aria aperta trascorrendo le vostre ferie in montagna, a quote importanti, sopra i 2 mila metri. Sì, perché anche in montagna è possibile campeggiare e vivere un'esperienza diversa dal solito, da soli, in famiglia o compagnia di un gruppo di amici.

Se sei alle prime armi e non sai come districarti, potrebbe esserti utile una guida per principianti, con i consigli utili per affrontare per la prima volta una vacanza in camping con la tenda. Di seguito trovi le informazioni di base, per non farti trovare impreparato alla tua prima esperienza con picchetti e tiranti.

Preparare una lista degli indispensabili

Per prima cosa è importante fare una 'check list' di tutto l'occorrente. Sembra banale dirlo, perché è fondamentale per ogni tipo di viaggio che si deve affrontare, ma molto spesso i viaggiatori - anche quelli più esperti e navigati - credono di avere sempre tutto sotto controllo. Se dovete fare la vostra prima vacanza in tenda in campeggio, quindi, ricordatevi di compilare la vostra lista del perfetto campeggiatore. Guai a improvvisare, bisogna sempre essere pronti ad ogni tipo di evenienza.

Cosa segnare nella vostra check list? Di sicuro tutto il necessario, ciò che potrebbe esservi utile nel corso del giorno o anche della notte. Ecco alcuni spunti:

abiti leggeri, ricambi e accessori per l'igiene personale

lenzuola pulite

asciugamani di varie dimensioni

stracci

kit multiuso

Non c'è un elenco di prodotti 'definitivo', dovrete essere bravi a fare mente locale per non dimenticare nulla di ciò che possa tornarvi davvero utile. Molto si basa anche sulla vostra esperienza personale di vacanzieri (e quindi indipendentemente dal fatto di trascorrere le prime notti in tenda).

Quale tenda scegliere

Non siete in possesso di una tenda? Di indicazioni specifiche non ce ne sono, molto dipende anche dal budget che avete a disposizione. Di certo è possibile trovare tende di qualità in offerta, in grado di garantire la giusta solidità ed efficacia. Prima della scelta, valutate alcuni parametri:

okay risparmiare, ma non optate per tende troppo economiche (valutate il prezzo di mercato, non quello in offerta): meglio sforare un po' il budget piuttosto che rischiare di ritrovarsi con la tenda sottosopra alla prima piccola folata di vento

quante persone siete? Valutate sempre di acquistare una tenda che possa ospitare un numero maggiore di persone rispetto a quelle con le quali dovrete trascorrere la notte: così potrete stare più comodi e, all'occorrenza, potrete invitare un numero di amici maggiori nelle successive vacanze.

Attenzione alla luce

I ritmi della vita in camping sono decisamente differenti rispetto a quelli che potreste sperimentare in un resort o in un appartamento in affitto. La luce del giorno all'alba vi sveglierà molto presto - a meno che non abbiate un sonno molto profondo - e la sera, dopo le 21, scenderà il buio. Anche in un camping di pregio, l'illuminazione in orario serale è ridotta al lumicino, ecco perché potrebbe essere utile dotarvi di torce o lampade portatili, che vi permettano di svolgere le vostre attività, a partire dalla consumazione della cena e la lettura.

Quanti bagagli mi porto in campeggio?

La domanda più semplice a cui rispondere, ma la risposta più difficile da rispettare. Quando si parte per il campeggio in tenda bisogna contenere il più possibile la vostra quota bagagli. La ragione principale è il peso: molti campeggi, specie i più ampi, prevedono delle ampie aree di parcheggio, spesso distanti dalle piazzole dove montare le tende. Portare con sé tante valigie, in questo senso, è poco economico e prevede uno sforzo fisico non indifferente.

Pensate poi alla necessità di dover disfare e rifare le valigie, impacchettare tutto, senza avere la comodità di potersi appoggiare su un tavolo o sul letto. Come vostro fedele alleato avrete solo il suolo, e vi assicuriamo che non è così comodo fare armi e bagagli con la schiena costantemente piegata. Dovete considerare quanto sia importante la vostra salute fisica, andate pur sempre in vacanza per riposare e rigenerarvi, non per fare una fatica disumana.

E allora viaggiate il più possibile leggeri, prediligete grandi zaini da poter tenere in spalla anziché trolley e valigioni. All'interno inserite lo stretto indispensabile, accessori a cui non potete rinunciare e abiti e vestiti leggeri, che occupino poco spazio. Anche perché dovrete portare con voi cibo, fornelli, pentolame (se il camping non mette a disposizione un ristorante o volete risparmiare sul cibo).