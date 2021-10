I 5 consigli per preparare il giardino all’autunno con i migliori attrezzi in sconto

In autunno il giardino deve essere curato per essere pronto alle stagioni successive. Ecco i consigli e le offerte da non lasciarsi sfuggire

L’autunno ormai è entrato nel vivo, ci sono tante foglie gialle nei preti e nei giardini che fanno pensare che non ci sia più bisogno di dedicarsi al giardinaggio come invece avviene in primavera e in estate.

Niente di più sbagliato! Anche nel periodo autunnale bisogna prendersi cura dell’esterno, per prepararlo al meglio ai mesi più freddi.

Le cose da fare non sono tante, basta organizzarsi per tempo e utilizzare gli strumenti giusti e il giardino in primavera tornerà ad essere verde e rigoglioso.

Non sapete come? Grazie ai 5 consigli che abbiamo in serbo per voi, l'outdoor sarà a prova di inverno e non sarete voi ad invidiare l'erba del vicino, ma il contrario!

1. Mettere le piante al sicuro

Quando arriva il freddo ci sono alcune piante che possono soffrire terribilmente le temperature più basse. Per affrontare questa stagione nel migliore dei modi la serra è la soluzione ideale. Non sono importanti le dimensioni del giardino, con il fai da te e gli strumenti giusti come

trapani , avvitatori e cacciaviti, costruirla sarà un gioco da ragazzi. Infine per illuminare l’ambiente non potete rinunciare ad una lampada a Led

2. Raccogliere le foglie

I colori tipici dell’autunno danno vita al fenomeno del foliage, che è bello e affascinante almeno fino a quando si limita agli alberi. Immancabilmente le foglie sono destinate a cadere e complice la pioggia possono rendere più scivoloso il terreno. Per evitare tutto questo e raccoglierle velocemente potete farvi aiutare dal

3. Potare le piante

soffiatore e dall’ aspiratore entrambi disponibili su eBay.it ad un prezzo imbattibile.

La natura rigogliosa della primavera e dell’estate può trasformarsi in un problema quando fa più freddo. Per dare un aspetto ordinato e pulito al giardino, le siepi e le piante devono essere potate. Con l’aiuto di un

decespugliatore svolgere queste mansioni sarà un gioco da ragazzi! Nel caso in cui i rami sono cresciuti male o in posizione scorretta, la motosega sarà il vostro alleato per eliminare le parti secche degli arbusti.

4. Preparare il terreno e piantare i bulbi

Anche se potrebbe sembrare strano, l’autunno è il periodo ideale per piantare i bulbi che poi fioriranno in primavera. Questi devono essere sistemati in profondità, ma senza esagerare: basta non superare il doppio della loro altezza ricordando sempre di rivolgere la punta verso l’alto dopo aver preparato il terreno

5. Conservare gli attrezzi

Gli attrezzi sono importanti, ma anche la scelta del luogo in cui conservarli non è da meno. In autunno la pioggia e l’umidità potrebbero rovinarli e farli arrugginire, ma il problema si risolve facilmente con eBay.it. Sull’e-commerce in cui si vende e si compra potete acquistare le

casette in cui riporre la vostra attrezzatura a prezzi convenienti. Una volta sistemata all’interno dovrete solo chiudere la porta e non preoccuparvi più di niente.