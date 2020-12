Come preparare l'automobile per l'inverno: la check list definitiva

Batteria che si esaurisce, pneumatici non adatti al ghiaccio, accessori indispensabili da avere in bagagliaio: tutto quello che dovete sapere per affrontare l'inverno con la vostra automobile

Che sia nuova, uscita da pochi giorni dal concessionario, o più datata, la vostra automobile ha bisogno di essere curata e preparata a dovere per la stagione invernale. Tra il rischio che la batteria vada incontro ad esaurimento, le porte e il parabrezza ghiacciato, le gomme non adatte a correre su fondo scivoloso, ci sono molte accortezze che sarebbe - anzi è! - il caso di seguire.

Se non sapete da che parte cominciare, vi diamo noi tutti i consigli per prendervi cura in modo definitivo della vostra auto per l'inverno, senza dimenticare nulla.

Preparare l'auto per l'inverno: ecco come