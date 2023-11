Come scegliere il materasso perfetto: 5 utili consigli

Quante volte è capitato di svegliarsi stanchi e privi di energia dopo una notte insonne a causa del materasso vecchio o non adatto alle vostre esigenze?Anche se tutti ormai conoscono l’importanza di scegliere il modello adatto, non sempre è semplice scovare quello giusto perché ce ne sono tantissimi e più ne provate più non sapete quello che fa per voi.

Per fugare ogni dubbio abbiamo preparato per voi una guida sulle caratteristiche da prendere in considerazione prima di acquistarne uno. Pronti a scoprire quale modello comprare senza errori?

1) Dovete conoscere bene le vostre abitudini

Come sapete in commercio ci sono tantissimi modelli, ma prima di scegliere quello da mettere nella vostra camera da letto, dovete pensare a quali sono le vostre abitudini quando dormite.

Svegliarsi al mattino con il mal di schiena o torcicollo, non è sempre colpa del materasso, semplicemente quello che avete non è adatto alla vostra postura. Ad esempio quelli in memory foam si addicono a qualsiasi posizione quindi perfetti per chi dorme in coppia. I materassi più rigidi non sono indicati per chi ama dormire di lato perché potrebbero farvi svegliare con una spalla indolenzita. Chi riposa supino, deve preferite, invece il materasso rigido per dare sostegno alla colonna vertebrale.

Inoltre, se siete abituati a una superficie morbida, meglio evitare quelli ortopedici che sono più duri, e preferire quelli in lattice o memory che sono più confortevoli.

Un altro aspetto da non sottovalutare è il vostro peso. Se superate i 90 kg optate per quelli a molle o con lastra in gel più strutturati.

2) Considerare le misure del materasso

Per avere un sonno di qualità le dimensioni del materasso non devono essere trascurate. In generale si considera quante persone ci dormiranno, ma anche la loro altezza e corporatura. Dato che il modello deve permettere a chi lo usa di distendere braccia e gambe, solitamente dovete considerare circa 20-30 centimetri in più rispetto alla vostra altezza.

Oltre a questo, ci sono delle direttive europee e delle direttive standard in base al modello:

Materasso singolo: pensato per essere utilizzato da una sola persona, deve avere 80/90 cm di larghezza e 190/200 cm di lunghezza

Materasso a una piazza e mezza: un po’ più grande rispetto a quello singolo, la larghezza misura 120 cm e la lunghezza circa 190 cm

Materasso matrimoniale o a due piazze: adatto a due persone, la larghezza è di 160/170 cm per 190/200 cm di lunghezza

Materasso alla francese: leggermente più largo rispetto a quello a una piazza e mezza, può accogliere fino a due persone e ha una larghezza di 140 cm mentre la lunghezza rimane invariata a 190 cm

Materasso su misura: è realizzato con dimensioni personalizzate per rispondere a particolari esigenze

Anche l’altezza del materasso è un aspetto da valutare con attenzione perché, se troppo sottile, potrebbe non sostenere il peso, mentre in caso di altezza eccessiva comporterebbe delle difficoltà nell’utilizzarlo. Le misure ideali sono quelle cha vanno tra i 20 e i 30 cm che assicurano il giusto sostegno.

3) Valutate sempre il materiale

Dopo aver approfondito le vostre abitudini e le dimensioni del materasso è arrivato il momento di soffermarsi sul materiale. Ce ne sono diversi in commercio, ognuno con le sue caratteristiche:

Materasso in lattice: derivato dalla pianta della gomma, assicura un sostegno rigido, ma anche flessibile perché riesce a distribuire la pressione in modo uniforme. Il modello è indicato per chi si muove molto durante il sonno, perché si adatta ai movimenti e chi ha problemi respiratori o allergie

Materasso in memory foam: ideale per chi vive in zone con climi rigidi, il materiale tende a trattenere il calore, infatti il letto va areato ogni mattina per eliminare l’umidità. È uno dei più impiegati, in quanto si adatta al corpo, anche se non velocemente come quello in lattice, ma in ogni caso riesce a distribuire efficacemente la pressione durante il riposo

Materasso in poliuretano: è realizzato con una schiuma ad acqua che è resistente ma flessibile. Tra le scelte più economiche, la rigidità viene data dalla densità del materiale

Materasso a molle: è il più tradizionale e adatto a chi vive in zone particolarmente calde perché le molle garantiscono una buona areazione. Nel corso degli anni sono state introdotte numerose varianti e la più più diffusa è quella con molle insacchettate, cioè inserite all’interno di un sacchetto di tessuto per non far frizionare le molle tra di loro. Si adatta bene alla pressione e vanno bene per ogni corporatura

4) Il rivestimento deve essere residente e confortevole

Non è solo il materiale uno degli aspetti a cui dovete prestare attenzione, ma anche i rivestimenti. Il materasso più comodo è quello sfoderabile perché vi permette di lavarlo in lavatrice nel caso in cui si macchi. Inoltre, meglio scegliere un tessuto traspirante e naturale come l’aloe vera evitando quelli sintetici.

5) L’importanza delle certificazioni

Molti materassi sono dei veri e propri dispositivi medici per questo hanno delle certificazioni in cui si attesta l’efficienza dei materiali, dei tessuti o la sostenibilità. Inoltre, alcuni modelli hanno un Presidio Medico Sanitario che permette di sfruttare le detrazioni fiscali.