Le console per videogame sono ora al miglior prezzo

Chi l'ha detto che c'è un'età per giocare con i videogame e divertirsi con joystick, joypad e volanti? Se siete degli amanti dei videogiochi e avete voglia di provare qualcosa di nuovo, o se semplicemente dovete cambiare la vostra vecchia piattaforma, è il momento giusto per farlo.

Le migliori console in offerta

Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, è possibile scegliere tra le migliori console in circolazione in offerta, e i videogiochi più venduti e interessanti del momento. Se non sapete come orientarvi e su quale console per videogame indirizzare il vostro interesse, ecco di seguito gli evergreen a cui gli amanti del joystick non possono proprio rinunciare.

Xbox Series X

Xbox Series X è la console Microsoft più veloce e potente di sempre, una tra le più apprezzate dai giocatori di mezzo mondo. Questa piattaforma permette di giocare a migliaia di titoli, di quattro generazioni di console, tutti con una riproduzione ottimale. Il cuore della console è senza dubbio la 'Velocity Architecture', che abbina una memoria interna personalizzata con software integrato per un gameplay più veloce e semplificato, con tempi di caricamento notevolmente ridotti. Con 'Quick Resume' è possibile anche passare senza problemi e in un lampo da un gioco all’altro.

Xbox Series S

Xbox Series S, ovvero la sorella più piccola della Xbox Series X: si tratta della più piccola ed elegante console Microsoft mai esistita sul mercato, ma non per questo meno performante. Veloce e con prestazioni di assoluto livello, è una piattaforma di ultima generazione, a prezzo accessibile. Il pacchetto completo della console di casa Microsoft include anche controller con collegamento wireless, cavo HDMI ad alta velocità e cavo di alimentazione.

PlayStation 5

PlayStation 5, per molti la regina delle console, prodotta da Sony, e indubbiamente la più apprezzata in Italia, ma anche in giro per il mondo. È la più ricercata, perché la crisi dei chip ne ha rallentato, in questi anni, i rifornimenti a livello internazionale. La situazione ora sembra tornata alla normalità, e oggi, trovare una PS5 online o nei negozi fisici, è davvero più semplice.

L'azienda annuncia infatti nuove disponibilità con cadenza regolare. Oggi su eBay.it ce ne sono ancora disponibili, ma domani la situazione potrebbe mutare. Questa potrebbe essere l'occasione irripetibile per assicurarsene una al miglior prezzo di mercato. Puoi scegliere tra differenti versioni, dotate di accessori complementari e videogame.

Nintendo Switch

La console portatile che si può usare ovunque, in autobus, treno, barca ma anche più comodamente con lo schermo della tv di casa. Nintendo Switch dispone di uno schermo Oled da 7 pollici con una cornice più sottile. I colori intensi e l'elevato contrasto dello schermo garantiscono un'esperienza di gioco appagante in modalità portatile e da tavolo.

Osserva i tuoi giochi prendere vita, che tu stia sfrecciando a tutta velocità su un circuito o affrontando i nemici in furiosi combattimenti. Nintendo Switch dispone anche di un'ampia memoria interna da 64 GB. È anche possibile espandere lo spazio disponibile utilizzando una scheda microSD compatibile.

I videogame da non perdere

Se invece la tua console gode di ottima salute, ma il tuo parco giochi comincia ad essere carente e vuoi cimentarti con nuovi titoli, su eBay.it puoi trovare anche un'ampia selezione di videogame. Puoi scegliere tra i titoli più recenti, di qualsiasi genere (per grandi e piccini), ma puoi anche provare il piacere di acquistare titoli più vecchiotti, comunque in grado di soddisfare il gusto di divertirsi, da soli o in compagnia.