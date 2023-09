Back to school: quali console e videogiochi in offerta regalare per il primo girono di scuola

Il primo giorno di scuola è una giornata importante, quasi indimenticabile per chi lo affronta la prima volta o per chi passa da una scuola all’altra. A qualsiasi età è un’esperienza da ricordare e da celebrare con un dono speciale. Cosa c’è di meglio se non una console e i videogiochi per rendere felici i propri figli (anche quelli più grandi)?

Il back to school diventerà unico, ma soprattutto conveniente se vi affidate a eBay.it e alle sue promozioni. Oltre ai prezzi imbattibili, potrete approfittare di uno speciale Coupon del 10% che il marketplace in cui si vende e si compra ha in serbo per tutti i suoi clienti. Fino al 28 settembre avete la possibilità di utilizzare lo sconto del 10% (che si attiva su una spesa minima di 10€) per ben due volte con un risparmio totale di 200€, per beneficiarne vi basta:

Mettere nel carrello le console e i videogiochi che preferite, ma anche apparecchi elettrici come l’aspirapolvere Dyson o il necessario per il back to sport

Inserire il codice sconto SETTEMBRE2023

Finalizzare l’acquisto e avere uno sconto massimo di 100€ nell’immediato

Se ancora non avete in mente il regalo perfetto per i vostri ragazzi, ecco alcune idee.

PS5 Standard edition

È la console per eccellenza e la più amata di tutte, stiamo parlando della PlayStation. Per far felici i vostri figli e rendere davvero speciale il ritorno a scuola, la PS5 è un’ottima idea. Il modello con un controller wireless DualSense vi regala un’incredibile esperienza di gioco garantita anche da un caricamento ultra rapido e da un coinvolgimento maggiore grazie ai grilletti adattivi e all'audio 3D.

Nintendo Switch Oled

Una console piccola e compatta che vi permette di giocare al vostro videogame preferito ovunque. Il dispositivo con le sue dimensioni compatte può essere collegato sia alla televisione che essere portato comodamente nello zaino. Lo schermo Oled da 7 pollici ha colori intensi con un elevato contrasto per un’esperienza di gioco unica.

Xbox Series S

La Xbox Series S è una console piccola ma dalle prestazioni immutate che potete acquistare su eBay.it a un prezzo conveniente. Il dispositivo include all’interno più di 100 giochi di alta qualità per ogni gusto, infatti rappresentano il meglio di quatto generazioni di videogames Xbox. Grazie al processore personalizzato e alle tecnologie come Variable Rate Shading (VRS) e DirectX Raytracing è possibile avere immagini più realistiche e dinamiche e suoni in tempo reale.

Final Fantasy XVI

Il sedicesimo episodio della serie Final Fantasy è ricco di storie, intrighi, vendette e le inevitabili lotte di potere. In questo nuovo capitolo il mondo è messo in pericolo da una misteriosa calamità che potrebbe distruggere tutto. Non vi resta che impugnare il controller e vivere questa entusiasmante avventura.

Mario Kart 8 Deluxe

Se avete voglia di sfidare tutta la famiglia in divertenti sfide, Mario Kart 8 Deluxe è l’ideale. Oltre a Mario, Luigi e Peach potrete divertirvi in compagnia di nuovi piloti come Re Boo, Tartosso e Bowser Junior e persino gli Inkling di Splatoon. Il videogioco supporta fino a otto giocatori in modalità locale, fino a quattro se invece scegliete la modalità TV o da tavolo.

Nintendo Switch Sports

Pallavolo, tennis e calcio sono solo alcuni degli sport con cui potete divertirvi e perché no, rimanere in forma grazie a Nintendo Switch Sports. Ogni attività è pensata per rendere il gioco avvincente e sfidare i vostri amici e parenti in piccoli tornei. Inoltre grazie alla versione online potete arricchire il vostro personaggio conquistando oggetti o misurandovi con la Lega Pro.

PS5 Moto GP 23

Con questo gioco potrete imitare le gesta dei vostri campioni preferiti delle due ruote rimanendo comodamente a casa. Avrete la sensazione di correre insieme ai piloti del momento scalando le classifiche poco alla volta. Per rendere le gare ancora più avvincenti potrete approfittare della modalità Meteo Dinamico e rivoluzionare tutto in pochi secondi.

Oltre ai videogiochi e alle console, potete approfittare del coupon del 10% per acquistare tanti accessori come: