Cosa comprare con i saldi invernali 2022: 5 capi di tendenza da non farsi sfuggire

Anno nuovo, guardaroba nuovo! No, non abbiamo sbagliato, l’inizio di un determinato periodo dell’anno è l’occasione perfetta per rifarsi il guardaroba, se a questo aggiungiamo la possibilità di approfittare dei saldi, la caccia all’affare può dirsi ufficialmente iniziata.

Tra scarpe, pantaloni e pullover non c’è che l’imbarazzo, per non rischiare di farci prendere dall’euforia del prezzo vantaggioso è importante prendere quello che realmente ci serve! Se non si vuole correre il rischio di fare l’acquisto sbagliato, ecco i 5 capi dell’inverno 2022 che non possono mancare nel nostro guardaroba e da acquistare a prezzi scontati

1. Caldi e cosy: i maglioni di tendenza per l’inverno 2022

Oversize, caldi e con filati di qualità, i maglioni che quest'anno faranno capolinea nel nostro outfit, avranno lavorazioni a trecce o a coste rigorosamente in lana. I modelli avvolgenti per lui e per lei dovranno proteggerci dal freddo con stile. Comodi e versatili, possiamo approfittare dei saldi per scegliere tra:



Maglione donna

Maglione uomo Maglioncino girocollo

2. Design e comodità: i pantaloni irrinunciabili per essere alla moda

Se il nero è il colore must have di questo inverno 2022, per quanto riguarda i pantaloni, non è detto che dobbiamo rinunciare alle fantasie e alle tinte vivaci. Sia per lui che per lei, la comodità e la versatilità deve essere messa al primo posto. Allora via libera a pantaloni a palazzo, a zampa, a sigaretta o a culotte, per rendere indimenticabile l'outfit femminile, oppure modelli skinny, chino, cargo o sportivi per dare un tocco in più al look maschile.



Pantaloni donna campana vita alta

Pantaloni donna fiocco vita alta slim fit Pantalone Uomo Chino

3. Look audaci e raffinati: le gonne must have da comprare subito

La parola d'ordine di questo inverno quando pensiamo alle gonne? Animalier! Tessuti zebrati, leopardati, da abbinare a camicie o maglie dallo stile essenziale, daranno al guardaroba un mood elegante e glam. L'indumento super femminile ma dal look deciso nella versione mini, midi o lunga è perfetto per il giorno e per la sera.



Gonna lunga plissettata animalier Gonna donna camoscio portafoglio

4. Per stare al caldo ed essere glam: le scarpe da acquistare con i saldi

Le scarpe invernali ci devono proteggere dal freddo tipico della stagione, il modello cult di questo 2022 sono le calzature con finta pelliccia. Stivaletti, ballerine e mocassini, sono super soffici e caldi per assicurare il massimo del comfort, della resistenza e della praticità. Le scarpe invernali, inoltre, sono arricchite da dettagli come maxi borchie, pelle o finiture in gomma:



UGG stivaletti donna

Geox stivaletti donna Scarpe Uomo Lumberjack

5. L’importanza degli accessori: borse e zaini

Tra gli accessori di tendenza non possono mancare le borse e gli zaini. Tra le bag da acquistare assolutamente con i saldi eBay.it, c'è la tracolla per lui e per lei che permette di avere le mani libere e che rende tutto super pratico. Nella loro versione maxi o mini, le borse in pelliccia sintetica completeranno ogni look. Anche gli zaini da uomo non possono mancare tra gli acquisti: da lavoro o per il tempo libero, è difficile uscire di casa senza l'accessorio indispensabile per avere tutto il necessario sempre a portata di mano:

Zaini TWIG & HERLING