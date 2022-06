Parti per la spiaggia? Abbigliamento e costumi per l'estate sono in super sconto

La stagione estiva è già iniziata, e in queste settimane sta entrando definitivamente nel vivo: quale momento migliore, quindi, per pensare ad un abbigliamento per sopportare le temperature torride e, in particolare, per acquistare costumi da bagno in offerta?

Se devi rifarti il guardaroba per il mare, e non sai su quale costume per l'estate puntare, da oggi puoi approfittare anche di un codice sconto del 20% per acquistare i tuoi indumenti per l'estate. L'offerta è ancora una volta di eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista, e garantisce ai propri clienti i prezzi più bassi sul mercato. Ma come funziona il coupon:

Codice: MENO20ESTATE

Valore Coupon: 20%

Sconto massimo per utilizzo: 100 euro (2 utilizzi per ogni utente)

Durata della promo: dalle 9 di lunedì 13 giugno alle 23.59 di giovedì 30 giugno

L'offerta su eBay.it, come detto, è molto ampia: ecco di seguito quali sono gli indumenti e i prodotti per il mare e la spiaggia che potrai assicurarti ai migliori prezzi, e fruendo in aggiunta del 20% di sconto.

Costumi da donna

Ogni anno, la sua moda. Anche questa estate eBay.it propone una lunga serie di costumi da donna in offerta: ce n'è per tutti i gusti, le età e le esigenze. Quest'anno si conferma di tendenza il costume intero, colorato e a fantasia, ma non tramonta nemmeno il bikini a due pezzi, impreziosito con frou frou e trame geometriche o floreali. Tra le offerte più interessanti (alle quali applicare il codice sconto), puoi trovare:

Bikini donna 4Giveness multicolor con flou flou

Bikini donna Me Fui multicolor modello 'Silver Lake'

Costume intero 'tropical' a marchio Pieces

Abbigliamento da donna

Non solo di costumi ci si può vestire. Per trascorrere le giornate all'aria aperta, soprattutto in vacanza, è necessario indossare abiti adeguati per tolerare senza troppi patemi le temperature bollenti. Tra camicette, top, gonne e t-shirt in sconto su eBay.it, c'è proprio l'imbarazzo della scelta. Ti segnaliamo, in particolare, queste offerte:

Costumi da uomo

Anche gli uomini hanno le loro esigenze di stile, ed essere sempre alla moda anche mentre prendono il sole al mare, per molti, è indispensabili. Il codice sconto del 20% è fruibile anche su una vasta selezione di costumi uomo in sconto delle migliori marche, di diverde tipologie. Tra tinta unita, colori e fantasia, boxer e slip, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ecco alcune proposte interessanti per lui:

Calzature in sconto

Avere la giusta calzatura per l'estate è indispensabile per far traspirare i piedi da una parte, ma per dare anche un tocco di stile al proprio outfit. Sono in particolar modo le donne che cercano sandali o scarpe aperte in grado di impreziosire la propria 'mise' quotidiana. Su eBay.it le proposte sono molto varie, eccone alcune in offerta molto interessanti: