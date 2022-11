Pc, tv e console: una guida al risparmio energetico per trascorrere le serate invernali in casa

Con l’arrivo dell’inverno si ha più voglia di stare in casa e di organizzare serate in compagnia di amici. Le abitazioni sempre più smart e i device di ultima generazione permettono di trascorrere ore divertenti senza il rischio di annoiarsi perché c’è solo l’imbarazzo della scelta tra le attività da svolgere.

Ma come tutti gli apparecchi elettrici, anche i televisori, le console e i pc hanno un consumo energetico che può influire sul prezzo della bolletta. Per divertirsi senza avere la preoccupazione dei costi, basta sapere quanto consuma ogni device.

Televisione

Il televisore dopo il frigorifero è uno degli elettrodomestici più utilizzati e i suoi consumi sono legati alla tecnologia, alla sua potenza e alla grandezza del monitor. Ad esempio un modello a LED consuma fra i 150 e i 200 Watt all’ora, mentre un OLED meno di 70 Watt. Questo vuol dire che utilizzandoli per circa tre ore a serata, con la tv a LED nell’arco di un mese spenderemo circa 6,6 euro, mentre con un OLED solo 2,31 euro. Quindi se ami trascorrere le serate in casa, meglio preferire un modello appartenente a una classe energetica dalla A in poi e con uno schermo non molto luminoso perché più la luce è alta e più si consuma.

Soundbar

Gustare un bel film a casa durante le lunghe serate invernali non è la stessa cosa se non si ha a disposizione una soundbar, il device ideale per ricreare l’effetto cinema. Se però stai pensando che sia un apparecchio troppo dispendioso per quel che riguarda il consumo energetico, devi ricrederti: quando la soundbar è attiva, infatti, il suo consumo si aggira sui 30 Watt, non male per un dispositivo che ti farà sembrare di essere davanti al grande schermo.

Pc

Il pc è diventato ormai immancabile in casa, oltre che per il lavoro è utilizzato anche per giocarci. Infatti, un pc destinato al gaming ha una potenza maggiore e quindi consumerà di più rispetto a un portatile. Quest’ultimo infatti, leggero e facile da trasportare, incide poco sulle bollette della luce: in un mese si può arrivare a pagare circa 4,4 euro perché rispetto ai pc fissi non ha dispositivi esterni da alimentare con la corrente.

Per i computer fissi, ad esempio, oltre al monitor, la scheda video è quella che consuma di più e in un mese il costo in bolletta arriva fino a 13,20 euro.

Console

Se la tua passione e quella dei tuoi amici è quella di giocare, allora le console è immancabile durante le serate invernali, ma come tutti i device implica un consumo energetico. Molto dipende dal tipo di modello, se si giocano circa tre ore al giorno in un mese si può arrivare a consumerà dai 0,53 centesimi con la Nintendo Switch, fino a 6,60 con la Playstation 5 e la Xbox Series X.

Modem

Dai film in streaming ai giochi online, ormai il modem può essere considerato l’apparecchio che insieme al frigorifero e al congelatore rimane acceso 24 ore su 24. Però non devi preoccuparti perché i consumi si aggirano sui 15 Watt al giorno che a fine mese si tramutano in 5,40 euro nella bolletta elettrica.