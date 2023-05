Vuoi i prodotti top di gamma Dyson senza spendere una fortuna? Gli sconti da non perdere

Super sconti e Dyson sono la combo perfetta per migliorare la qualità della vita in casa. Sì, perché il brand inglese non è soltanto il top di gamma per quel che riguarda la pulizia, ma anche un valido aiuto se vuoi avere un ambiente fresco e libero da agenti inquinanti e per la cura della persona.

Se ti stai chiedendo come è possibile avere tutto questo senza svuotare il portafoglio, c’è solo una parola che devi tenere a mente: edays. Che cosa sono gli edays? Sono dei super sconti messi a disposizione da eBay.it per tutti i suoi clienti che hanno voglia di fare acquisti approfittando di un coupon eccezionale.

Fino al 25 maggio, "gironzolando" sul marketplace in cui si vende e si compra, è attivo un coupon del 15% su una spesa minima di 20 euro. Per ottenerlo devi semplicemente:

Scegliere quello che ti piace di più o di cui hai bisogno

Metterlo nel carrello

Inserire prima di procedere all’acquisto il codice MAGGIO23EDAYS

Ottenere uno sconto massimo di 100 euro

Se sei indeciso su cosa comprare, nessun problema, il coupon del 15% può essere utilizzato 2 volte da ogni utente per ottenere così uno sconto massimo totale di 200 euro.

Un affare imperdibile come sono imperdibili i prodotti Dyson: pronto a immergerti in un mondo smart? Vediamo tutto il necessario di cui non potrai più fare a meno.

Pulire casa con pochi gesti grazie all’aspirapolvere

L’aspirapolvere Dyson è un concentrato di potenza e prestazioni tecnologiche in grado di adattarsi a ogni superficie e soprattutto a ogni tua esigenza. Il punto di forza di questi apparecchi è la capacità di rimuovere anche il più piccolo granello di polvere efficacemente su ogni tipo di superficie grazie all’aiuto di un’ampia selezione di accessori. Leggeri e maneggevoli, ti permettono di passare da una stanza all’altra senza l’ingombro dei fili perché sono alimentati da batterie con un’ampia autonomia che in alcuni casi possono arrivare anche a 120 minuti. Se non vedi l’ora di avere l’assistente in più durante le pulizie di casa, gli aspirapolvere in offerta a cui applicare il coupon sono:

Aria purificata e alla giusta temperatura con i purificatori

La qualità dell’aria in casa è fondamentale, in particolare se soffri di allergie o hai bambini piccoli. Le offerte eBay.it e i purificatori Dyson ti permettono di avere un ambiente sano a un prezzo conveniente. Dotati di filtri HEPA e filtri ai carboni attivi, sono in grado di catturare gli agenti inquinanti anche invisibili restituendo un’aria purificata in tutta la stanza. Il tratto distintivo di questi apparecchi, è che molti modelli non sono semplici purificatori, sono in grado anche di umidificare, rinfrescare o riscaldare l’aria durante tutto l’anno. Per vivere in pieno ogni stanza della casa i modelli tra cui scegliere sono:

Capelli impeccabili con i prodotti per lo styling Dyson

Non solo apparecchi per la pulizia e per la purificazione dell’aria, Dyson diventa il tuo compagno ideale anche se hai voglia di prenderti cura di te e avere una piega impeccabile senza spendere una fortuna. Con gli edays di eBay.it, potrai avere tutti gli apparecchi della Dyson per lo styling a prezzi imperdibili e con il vantaggio di capelli belli e luminosi. L’asciugacapelli riesce a produrre un flusso d’aria ad alta velocità e nello stesso tempo controllato per un’asciugatura rapida e senza danni causati dal calore estremo. Se vuoi avere una piega diversa ogni volta che lo desideri, puoi acquistare a prezzi scontati: