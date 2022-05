Bonus e sconti: è il momento di acquistare un nuovo condizionatore

L'estate si sta avvicinando ed è già tempo di pensare al periodo più caldo dell'anno, quello in cui le temperature, in casa e negli appartamenti, cominciano a diventare sempre più alte e insostenibili. La stagione si preannuncia molto calda, e grazie al bonus condizionatori 2022, pensare all'acquisto di un nuovo refrigeratore per cambiarne uno di troppo datato - e che consuma molta energia - non è follia.

Condizionatori in sconto con un coupon del 20%

Se devi cambiare il tuo vecchio climatizzatore o acquistarne uno portatile per refrigerare gli angoli più nascosti della tua abitazione, questo è il momento giusto per farlo. I vantaggi sono molti:

ecobonus governativo per il risparmio energetico, che permette la detrazione fino al 65% di quanto speso per l'acquisto

condizionatori in super sconto su eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista

un coupon sconto del 20% (utilizzabile più di una volta)

eBay.it, fino all'8 maggio 2022, permette ai propri utenti di avere uno sconto massimo di 100 euro su una spesa minima di 20 euro per l'acquisto di un nuovo condizionatore. Ma come funzione il coupon? È semplicissimo:

aggiungi il climatizzatore più adatto alle tue esigenze in carrello

prima di finalizzare l'acquisto, inserisci il codice sconto MENO20

paga la merce

Ciascun utente potrà utilizzarlo per 3 transazioni differenti. Di seguito, alcune delle offerte su condizionatori più interessanti che è possibile trovare su eBay.it.

Climatizzatore Haier

Haier Geos+ è un condizionatore di ultima generazione, con funzione 'self clean' che congela la superficie dell’evaporatore a contatto con l’umidità presente nell’aria ed elimina la polvere e lo sporco nella fase di sbrinamento, garantendo così l’uscita di aria pulita. Il dispositivo è controllabile via app con il proprio smartphone, per programmare accensione e spegnimento e regolare a distanza le temperature.

Acquista qui il tuo condizionatore

Condizionatore Portatile Olimpia Splendid

Un condizionatore portatile di ultima generazione, comodo da spostare in tutte le stanze della casa, all'occorrenza. Dotato di impianto di raffreddamento e deumidificazione, è molto silenzioso e permette di rinfrescare i propri ambienti in maniera rapida e senza grosso spreco di energia. Con il coupon sconto del 10% puoi risparmiare sul prezzo d'acquisto, già scontato e molto vantaggioso.

Compralo qui a meno di 330 euro

Condizionatore Daikin

ATXQ35A è il condizionatore Daikin in classe A++ che risolverà tutti i problemi di calore e umidità all'interno delle mura di casa. Facilmente controllabile da smartphone, grazie ad un'app dedicata, è un dispositivo intelligente: è in grado di selezionare in automatico la modalità di raffreddamento per mantenere la temperatura impostata e desiderata. Condizionatore 'attento al risparmio', dispone anche di una pratica funzione di silenziamento, che permette di ridurre i rumori derivanti dal condizionamento.

Acquistalo ora in super sconto

Climatizzatore Beko

Il condizionatore Beko Inverter, con pompa di calore e in classe A++, è uno dei climatizzatori più economici sul mercato e nonostante questo è in grado di garantire un'ottima efficienza energetica, risparmio sui consumi e prestazioni da top di gamma. Ideale per il raffreddamento (ma può essere utilizzato anche per deumidificare e scaldare le stanze, dispone di una funzione intelligente di regolamento automatico della temperatura e della velocità di ventilazione.

Compralo qui in offerta