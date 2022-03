Gli elettrodomestici Smeg, Whirpool, Electrolux per rinnovare la cucina a prezzi scontati

La cucina è l'ambiente nel quale si trascorre più tempo nell'arco della giornata: sinonimo di convivialità, per essere all’altezza di chef provetti o di chi vuole condividere lo spazio con i propri cari, deve essere smart e funzionale.

I vostri elettrodomestici sono diventati vecchi o avete veglia di dare un nuovo look alla cucina? È il momento giusto per fare nuovi acquisti approfittando del bonus elettrodomestici attivo per tutto il 2022 e degli sconti eBay.it. Il marketplace in cui si vende e si copra mette a disposizione tutto quello di cui avete bisogno per realizzare una cucina al passo con i tempi e che vi aiuterà nella vita quotidiana, il tutto a prezzi imbattibili grazie a sconti eccezionali.

Se volete approfittare del bonus elettrodomestici 2022 e risparmiare grazie ad eBay.it vediamo l’indispensabile da avere in cucina.

1. per conservare il cibo: frigorifero

Tra gli indispensabili in cucina, il frigorifero è senza dubbio uno dei più importanti perché permette di conservare il cibo per un lungo periodo. I modelli sempre più innovativi, sono pensati per assicurare il risparmio energetico, con funzioni che permettono di conservare carne, frutta e verdura preservandone la qualità e con un occhio al design. Tra i modelli che si integrano bene nella cucina ci sono:

2. Scorte di cibo sempre pronte: congelatore

Se avete una famiglia numerosa e volete fare scorte di cibo, oppure se amate cucinare e preparare deliziosi manicaretti da scongelare quando avete ospiti, allora il congelatore diventa l’elettrodomestico di cui non potere proprio fare a meno. Non sempre i frigoriferi hanno congelatori abbastanza capienti. Dai modelli a pozzetto a quelli verticali che sembrano dei frigoriferi, dovete scegliere solo quello più adatto alle vostre esigenze:

3. Per preparare deliziose ricette: forno

Credits: Pixabay foto di IdaT

Il forno elettrico è indispensabile per chi ama sperimentare in cucina e vuole provare ricette sempre nuove. Inoltre, è perfetto per preparare cibi in modo sano, perché la cottura al forno permette di realizzare piatti salutari, dietetici senza rinunciare al gusto. Dotato di numerosi programmi e di diversi tipi di cottura, su eBay.it potete acquistare il modello che preferite e che risponde alle vostre necessità come:

4. Per chi ama cucinare: piano cottura

Che siate chef provetti o se cucinate per necessità, il piano cottura non può mancare in cucina. Mentre quelli a gas sono da sempre presenti in questo ambiente, negli ultimi sono stati affiancati da quelli a induzione, facili da pulire e da utilizzare. Se volete dare un nuovo look alla cucina il piano cottura da quattro fuochi permette di preparare più pietanze contemporaneamente, ideale per chi non ha molto tempo a disposizione, tra questi ci sono:

5. Un valido aiuto in cucina: lavastoviglie

La lavastoviglie è diventata uno degli elettrodomestici indispensabili in cucina, soprattutto se si ha una famiglia numerosa o se si ha poco tempo per lavare le stoviglie. Dotata di cicli a risparmio energetico, avrete sempre risultati sorprendenti puntando sul massimo dell’igiene e con costi ridotti in bolletta. Tra i modelli presenti su eBay.it, potete acquistare: