Samsung, Ariston e Philips: gli elettrodomestici in super sconto per una cucina smart

Casa ed elettrodomestici sono diventati ormai un connubio indissolubile soprattutto se si considera che i modelli di ultima generazione hanno facilitato la vita di tutti i giorni.

La semplicità con cui ci permettono di gestire casa, vanno di pari passo con una riduzione sulla bolletta e una diminuzione degli sprechi assicurando sempre risultati di qualità. Questo è importante soprattutto in cucina, la stanza della casa in cui la tecnologia la fa da padrona.

Gli elettrodomestici hanno spesso cifre importanti, ma se approfittiamo dei Cyber edays e delle offerte eBay, possiamo avere una cucina di ultima generazione a prezzi contenuti. Grazie al marketplace in cui si vende e si compra possiamo acquistare e perché no, iniziare a fare i regali di Natale ai nostri cari approfittando degli sconti fino al 70%.

Lavastoviglie Hotpoint Ariston

Che piaccia cucinare o meno, la lavastoviglie è un aiuto indispensabile in cucina perché consente di rimuovere dai piatti lo sporco più ostinato senza alcuna fatica. Il modello Hotpoint Ariston, è una lavastoviglie piccola e compatta pensata per lavare fino a 14 coperti assicurando il risparmio energetico perché appartiene alla classe A+++.

Forno Bosch Serie 4

Sperimentare nuove ricette sarà ancora più semplice con questo forno che permette di cuocere contemporaneamente ogni tipo di piatto, da quello dolce a quello salato. Sfruttando i tre livelli e la ventola ad aria calda 3D, che distribuisce il calore in modo uniforme nel forno, possiamo preparare cibi differenti senza che i sapori si mescolino tra di loro.

Frigorifero Indesit LI8

Il frigorifero è l’elettrodomestico più importante di una cucina e proprio per questo deve essere top di gamma, ma soprattutto tech. La tecnologia Low Frost riduce la formazione di ghiaccio all’interno del congelatore. Il cibo al suo interno sarà sempre protetto e sicuro grazie al cassetto crisper per conservare la frutta e la verdura e all’illuminazione a Led che permette di avere tutto il contenuto ben visibile e facile da trovare.

Impastatrice planetaria KitchenAid Artisan

Preparare il pane, l’impasto per i muffin o la pasta sfoglia diventa un vero gioco da ragazzi se abbiamo l’impastatrice. Con eBay e le sue offerte possiamo acquistare la planetaria della KitchenAid Artisan in super offerta. Con la frusta piatta otterremo impasti senza grumi, mentre con quella a gancio i lievitati non avranno più segreti per noi.

Friggitrice ad aria Philips Essential Airfryer

La frittura senza grassi e senza odori è possibile con la friggitrice 2.0. Di cosa si tratta? Della friggitrice ad aria che renderà la cucina super moderna e soprattutto sana. Il modello Philips Essential Airfryer utilizza l'aria calda per cuocere cibi croccanti all'esterno e morbidi all’interno, mantenendo intatto il gusto. Questa friggitrice, poi, è pensata anche per cuocere, grigliare, arrostire e riscaldare.

Forno a microonde combinato Samsung

Design e tecnologia sono racchiusi nel forno a microonde Samsung che renderà la nostra cucina smart ed elegante. Con la funzione Quick Defrost possiamo scongelare rapidamente ogni tipo di alimento. Basta selezionare il peso e il forno calcola automaticamente il tempo di scongelamento più adatto, perfetto se andiamo di corsa e non abbiamo tempo.

