È giunto il momento di rinnovare casa con gli elettrodomestici in super sconto

Dal frigorifero al congelatore, dalla lavatrice al forno, passando per un piano cottura nuovo. Tutto al miglior prezzo di mercato e con un coupon per risparmiare ancora di più

Finite le vacanze, si torna a vivere gli ambienti di casa. O meglio, ri-vivere. Se pensate sia giunto il momento di cambiare qualcosa, perché no gli elettrodomestici del vostro appartamento, questo è il periodo migliore per due ragioni:

potete fruire del bonus elettrodomestici ancora per tutto il 2021

ancora per tutto il 2021 in esclusiva per voi, eBay.it vi garantisce un coupon del 15% per l'acquisto di elettrodomestici, mobili e arredamento in generale

Elettrodomestici in sconto: ora o mai più

L'offerta del marketplace per chi vende e chi acquista è davvero molto interessante, perché vi permette di rinnovare la vostra abitazione nel verso senso della parola, rendendola più accogliente, versatile ed efficiente. Ecco quali sono i termini del codice sconto:

scegli su eBay.it i prodotti che ti servono per rendere più accogliente casa

inserisci a carrello

prima di finalizzare l'acquisto, inserisci nell'apposito campo il coupon CASADOLCECASA

risparmi il 15% del totale, fino ad un massimo di 100 euro. Nota bene: è necessario spendere almeno 30 euro per avere diritto allo sconto

offerta valida dalle 9 del 6 settembre alle 23.59 del 19 settembre

Se sei interessato a fruire del bonus elettrodomestici 2021 e risparmiare grazie al codice sconto del 15% che mette a disposizione eBay.it per tutti i suoi clienti, ecco le categorie di prodotto che potrebbero fare al caso tuo.

Lavatrici e asciugatrici

Cambiare la lavatrice è sempre un'ottima scelta per evitare, a lungo andare, di trovare i propri capi di abbigliamento rovinati. Se dovete acquistarne una nuova, perché non acquistare anche una asciugatrice o addirittura una combinata per risparmiare spazio? Tra bonus e coupon eBay.it, questo è il momento giusto per investire sulla salute dei vostri indumenti.

Frigoriferi e congelatori

Acquista qui la tua nuova lavatrice

Un nuovo frigorifero per la cucina o un mini frigo per l'ufficio, e perché no per la camera da letto (per i più esigenti, si capisce). O forse un congelatore nuovo a pozzetto per conservare la carne? Su eBay.it puoi trovare tutto ciò di cui hai bisogno, anche soluzioni combinate, al miglior prezzo di mercato. E da oggi puoi anche fruire di un ulteriore sconto del 15%. Difficile non approfittarne. Compra qui il tuo frigorifero in sconto

Forni e piani cottura

Puoi sfruttare il codice sconto di eBay.it per acquistare un forno nuovo, anche combinato, oppure per cambiare il tuo vecchio piano cottura. Pensaci bene, questa potrebbe essere l'occasione che stavi aspettando per passare da un piano con i classici fuochi a un piano a induzione. Ti abbiamo convinto? Prova a dare uno sguardo ai prezzi e sfrutta lo sconto del 15% per non pentirtene quando sarà troppo tardi.

Acquista qui il tuo nuovo piano a induzione

Se devi riadattare casa alle tue esigenze, ma non sai da dove cominciare, potresti dare uno sguardo alle categorie di elettrodomestici e complementi d'arredo che eBay.it ti mette a disposizione. Ecco una piccola selezione da cui cominciare: