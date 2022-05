Bollette più leggere con gli elettrodomestici a basso consumo in super sconto

Secondo un vecchio proverbio, risparmiare è molto più difficile che guadagnare. Questo modo di dire potrebbe calzare a pennello per la scelta degli elettrodomestici: acquistare quelli giusti e soprattutto risparmiare sembrano non andare d’accordo, visto che si cerca di evitare consumi energetici eccessivi e bollette troppo care.

A fare la differenza, però, è la classe energetica degli elettrodomestici e su eBay.it è possibile acquistare proprio gli apparecchi che fanno al caso nostro. È arrivato il momento di rinnovare i vecchi apparecchi che consumano tanto con quelli che garantiscono un maggior risparmio energetico, scoprendo tutti quelli messi a disposizione dal marketplace in cui si vende e si compra a prezzi scontatissimi.

Lavatrice classe energetica A

La lavatrice è uno degli elettrodomestici più utilizzati in casa perché ci permette di avere il guardaroba sempre pulito, per questo dobbiamo scegliere uno in grado di ridurre i costi in bolletta. Il modello della Samsung appartenente alla classe energetica A è in grado di unire efficienza energetica e tecnologia, infatti non solo è semplice da utilizzare, ma ha un programma differente in base alle necessità.

Asciugatrice classe A+

In inverno riuscire ad asciugare il bucato risulta difficile, ma con l’asciugatrice Candy della classe energetica A+ non solo avremo il guardaroba sempre asciutto, ma anche con un netto risparmio energetico. Dotata dalla funzione Super Easy Iron, viene misurato costantemente il livello di temperatura e di umidità per ottenere un'asciugatura delicata senza necessariamente stirare.

Condizionatore portatile classe A

Con il caldo abbiamo bisogno di rinfrescare gli ambienti e il condizionatore portatile Beko combina alla perfezione tecnologia avanzata e attenzione al consumo perché appartiene alla classe di efficienza energetica A. Il display frontale con pannello di controllo a LED permette di modificare facilmente le impostazioni offrendo 3 diverse velocità di ventilazione tra cui quella per far circolare l’aria e la deumidificazione durante la stagione più umida.

Frigorifero classe F

Il frigorifero Samsung classe F (che con la vecchia catalogazione corrispondeva alla classe A++) assicura standard di consumi molto buoni e soprattutto la loro ottimizzazione. Il modello presente su eBay.it, quindi consente di avere gli alimenti sempre alla giusta temperatura limitando i consumi non solo per quel che riguarda i costi in bolletta, ma anche per lo spreco alimentare.

Lavastoviglie Beko classe E

Aiuto indispensabile quando si ha una famiglia numerosa, la lavastoviglie è diventata immancabile in casa e quella della Beko della classe energetica E (A++) non è da meno. Il modello slim perfetto se non abbiamo molto spazio in casa, con i suoi 5 programmi di lavaggio, ha tutto quello di cui abbiamo bisogno.

Forno da incasso classe A+

Cucinare per alcuni di noi è una vera e propria passione, ma in alcuni casi può essere costoso, quindi se non vogliamo rinunciare al nostro hobby, possiamo acquistare su eBay.it il forno ad incasso Candy appartenente alla classe A+. I comandi push&pull e il display digitale touch rendono il forno semplice e facile da utilizzare.

