I migliori epilatori a luce pulsata

L’epilazione a luce pulsata è una tecnica depilatoria sempre più apprezzata e utilizzata.

L'epilatore elettrico a luce pulsata è un dispositivo da utilizzare comodamente a casa, destinato alla rimozione dei peli superflui, che permette un trattamento simile a quello eseguito nei saloni estetici o nelle cliniche dermatologiche.

Questi dispositivi, infatti, sfruttano l’azione della tecnologia a Luce Pulsata Intensa, nota anche come IPL (Intense Pulsed Light), un fascio di luce che riscalda il bulbo pilifero e lo stimola ad entrare nella fase di riposo, favorendo così una riduzione della quantità e del diametro dei peli, nonché una ricrescita lenta, se non addirittura inesistente, senza danni ai tessuti circostanti.

Particolarmente indicata per chi ha peli scuri e pelle molto chiara, sarà invece meglio evitarla in caso di tintarella, pelle scura e/o peli molto chiari.

Sicura, comoda e facile da usare a casa, l’epilazione a luce pulsata è quindi una soluzione sempre più scelta ed amata da uomini e donne per rimuovere i peli superflui a lungo termine. Se anche tu hai deciso di provare la luce pulsata a casa ecco una selezione dei migliori epilatori a luce pulsata da acquistare online!

Philips Lumea, per un’epilazione casalinga sicura ed efficace

Philips Lumea è un dispositivo di epilazione con tecnologia IPL adatto sia per gli uomini che per le donne. Sviluppato in collaborazione con i dermatologi e testato clinicamente, assicura trattamenti facili, efficaci e confortevoli anche sulle zone più sensibili. Con solo 12 trattamenti è possibile ottenere 6 mesi di pelle liscia e priva di peli! Gli studi dimostrano infatti una riduzione fino al 92% dei peli dopo solo 3 trattamenti: è consigliato eseguire i primi 4 trattamenti ogni 2 settimane e i successivi 8 ritocchi ogni 4 settimane per mantenere nel lungo periodo una pelle liscia e depilata.

Philips Lumea è disponibile in diverse versioni, tra cui:

Philips Lumea Advanced - con 5 impostazioni manuali di intensità, tecnologia SenseIQ, App Lumea e 2 accessori specifici per il corpo e il viso.

Philips Lumea Prestige - il più potente di casa Philips, è dotato di sensore SmartSkin, tecnologia SenseIQ, App Lumea e 2 accessori intelligenti per corpo e viso.

Scoprilo in vendita su e-Bay

Braun Silk-Expert Pro 5 con set completo per l’epilazione

Silk-expert Pro 5 è l'epilatore a luce pulsata di Braun sicuro, rapido ed efficiente, per una riduzione visibile dei peli in sole 4 settimane. Infatti, la tecnologia a luce pulsata con 400000 impulsi di luce utilizzata da questo epilatore, clinicamente testata e dermatologicamente accreditata come sicura sulla pelle dall'organizzazione internazionale Skin Health Alliance, colpisce e inibisce in modo permanente il follicolo pilifero, per una epilazione permanente.

Un perfetto equilibrio tra sicurezza, efficienza e velocità che garantisce risultati permanenti e duraturi nella comodità di casa propria.

All'interno della confezione troverai: un Silk-expert Pro 5 con testina standard, un rasoio Venus Extra Smooth Swirl, un trasformatore con cavo di alimentazione e spina, una custodia di bellezza e una testina di precisione, per raggiungere le aree più piccole come il viso, zona bikini o ascelle.

Scoprilo in vendita su e-Bay

Ulike Air+, l’epilatore ergonomico ed elegante

Diamond Air+ è l’ultimo epilatore a luce pulsata del brand Ulike che, con un uso costante e regolare, assicura una riduzione della crescita dei peli del 90% dopo 4 settimane di utilizzo.

Approvato da SGS, FDA, FCC e certificato come dispositivo medico professionale, questo epilatore combina la tecnologia IPL all'innovativa Sapphire Freezing, che riduce la temperatura durante l'uso a 10 gradi Celsius e blocca la luce UV dannosa, per un’epilazione sicura e indolore.

L’epilatore a luce pulsata di Ulike, poi, è ergonomico e comodo da usare, prevede 5 livelli di intensità e 2 diverse modalità di utilizzo e nella confezione è incluso tutto il necessario per fare la luce pulsata a casa: il corpo principale dell’epilatore, il trasformatore con il cavo di ricarica, un rasoio da utilizzare prima della luce pulsata, un paio di occhiali per proteggere gli occhi durante l’utilizzo e un dettagliato manuale di istruzioni.

Scoprilo in vendita su e-Bay

Epilatore a luce pulsata Bellissima SensEpil Lux

Bellissima SensEpil Lux di Imetec garantisce efficacia e sicurezza per risultati professionali comodamente a casa tua. Consente un trattamento professionale completo ultraveloce, essendo dotato di una lampada a doppia resa con una superficie molto ampia e che emette 65.000 impulsi di luce, per una rapida copertura della zona da trattare.

Inoltre, non necessita di ricarica ed è dotato di un esclusivo doppio sistema di protezione per un risultato impeccabile, in tutta sicurezza: Skin Colour Sensor che consente l'emissione dell'impulso di luce solo su tipi di pelle con carnagione adatta e Skin Touch Sensor che consente l'emissione dell'impulso di luce solo a contatto con la pelle.

Infine, l'avanzata tecnologia professionale HPL (Home Pulsed Light), brevettata e clinicamente testata, con l'esclusiva Acoustic Vibration Energy, sfrutta la combinazione di due energie per disattivare la crescita dei peli superflui in modo efficace ed indolore, garantendo la massima efficacia per una pelle sempre liscia e vellutata.

Scoprilo in vendita su e-Bay

Philips Lumea Comfort, l’epilatore compatto e leggero

Il sistema di epilazione a luce pulsata Philips Lumea Comfort è ideale per prevenire la ricrescita dei peli superflui sul viso e su tutto il corpo. Dal design compatto e leggero, è facile da maneggiare e raggiunge con facilità tutte le zone da trattare; inoltre, è dotato di 5 impostazioni di intensità della luce e rilevamento del colore della pelle.

Sicuro ed efficace anche sulle zone sensibili, può essere utilizzato in tutta tranquillità sul viso (labbro superiore, mento) e su varie parti del corpo, tra cui gambe, ascelle, zona bikini, addome e braccia.

Scoprilo in vendita su e-Bay

I consigli in più per usare l’epilatore a luce pulsata a casa in sicurezza

Fare la luce pulsata a casa è indolore ma non totalmente privo di rischi. Quando utilizzi un epilatore a luce pulsata a casa, segui sempre queste regole:

- Prima di usare la luce pulsata copri sempre i nei, esistono apposite matite dermografiche in commercio.

- Proteggi la pelle dal sole nel periodo precedente all’epilazione e in quello successivo.

- Evita di usare l’epilatore a luce pulsata sulle zone con tatuaggi, cicatrici recenti o scure, macchie, irritazioni o dove la cute è lesa.

- Dopo aver utilizzato la luce pulsata a casa, evita di esporti a fonti di luce artificiali, come solarium o docce solari, e ogni azione o prodotto che possa irritare la pelle, almeno nelle 24 ore successive.