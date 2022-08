Sarà capitato a chiunque di commettere degli errori da principianti in campeggio, specie le prime volte, quando si è ancora inesperti e non si ha la possibilità di viaggiare con compagni più smaliziati. "Toppare" è lecito, ma commettere sempre gli stessi sbagli, a ripetizione, può trasformarsi in un danno per sé e per chi fruirà del camping subito dopo di noi.

Gli errori che non devi commettere in campeggio

Per questo motivo, se hai intenzione di organizzare la tua prima vacanza in camping, con tenda o camper che sia, abbiamo raccolto alcuni consigli utili, ossia tutti gli errori da non commettere quando si va in campeggio.

Partire senza una "check list"

Sembrerà scontato, ma per trascorrere una vacanza come un perfetto campeggiatore bisogna avere esperienza e preparazione da vendere. Non si può improvvisare, bisogna essere pronti ad ogni evenienza e non dimenticare a casa nulla che possa poi rivelarsi di assolutà necessità nella propria località di vacanza.

Ecco dunque che la prima cosa da fare è preparare una lista di cose da fare, ma soprattutto da portare con sé: dagli abiti agli accessori, dalle lenzuola pulite, ad asciugamani, stracci e kit multiuso. Non bisogna lasciare nulla al caso e preparare la propria check list con acume e grande attenzione.

Portare troppi bagagli

Errore tipico, soprattutto dei principianti (ma alle volte anche di chi in campeggio ci va spesso e volentieri). Aprire e disfare i bagagli, per poi impacchettare nuovamente tutto: prima di tutto è una perdita di tempo notevole nell'economia della vacanza: fate mente locale, quando partite per le vacanze usate sempre tutti gli indumenti che vi portate dietro? Certo un margine di sicurezza è sempre necessario, non si può mai sapere cosa potrebbe succedere, ma un intero armadio per qualche giorno o una settimana di vacanze è eccessivo.

C'è un altro dettaglio, poi. Tanti bagagli pieni pesano e produrranno, giocoforza, anche un consumo di carburante maggiore del vostro mezzo, che si tratti di auto o camper non cambia. Il diktat è semplice: un bagaglio piccolo a testa, con all'interno l'indispensabile. Porta con te solo ciò di cui non puoi proprio fare a meno.

La tenda sbagliata

Non ci sono delle indicazioni troppo specifiche, ma se non siete ancora attrezzati con la giusta tenda per campeggio, è bene considerare alcune questioni. Prima di tutto: in quante persone andrete a campeggiare? È sempre bene avere più "posti letto" rispetto al numero delle persone che dovranno poi usufruirne.

Questione di comodità (e poi si sa che c'è sempre quell'amico che si aggiunge all'ultimo e rischia di scombinare i piani). Evitate poi di comprare una tenda troppo economica: meglio spendere un po' di più e sforare il budget che ci si era prefissati, piuttosto che rischiare di trovarsi con la tenda sottosopra a causa del forte vento. Uomo avvisato, mezzo salvato.

Lasciare immondizia in giro

Confezioni di cibo in scatola, fazzoletti e immondizia varia. Bisogna sempre avere a cura l'ambiente, portare con sé dei sacchi della spazzatura e non lasciare nulla a terra. Essere dei campeggiatori rispettosi è una delle prime regole da mettere in pratica quando ci si "piazza" con le proprie tende in boschi attrezzati o aree camping.

Sottovalutare la luce del giorno

Quando siete in campeggio, non potete seguire i vostri ritmi quotidiani. Dovrete per forza di cose alzarvi all'alba, con la prima luce del giorno, e coricarvi quando è buio, anche se ad orari in cui solitamente cenate. Specie se siete in tenda e non vi trovare all'interno di un camping a quattro stelle, infatti, potete contare solo sulla luce del sole. Certo potete portare con voi delle torce o delle lampade portatili, ma non vi garantiranno di poter svolgere normalmente - e senza affanno - le vostre attività, a partire dal cucinare il cibo e mangiare.

Alcuni consigli pratici quando decidete di fare un esperienza in campeggio con la vostra tenda: