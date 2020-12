Gli attrezzi indispensabili per gli amanti del fai da te

Gli esperti o chi si avvicina per la prima volta a questo hobby non possono proprio rinunciare agli attrezzi giusti per un lavoro sempre impeccabile

Riparare un oggetto, costruire un mobile e provvedere alla manutenzione degli impianti sono attività che ogni appassionato di bricolage non si lascia sfuggire. Il fai da te per molti è un hobby rilassante che dà tante soddisfazioni e che in un periodo di crisi come questo, può diventare un ottimo modo per risparmiare e avere una casa efficiente.

Inoltre, con sempre più tempo a disposizione dedicarsi al bricolage diventa l'occasione perfetta per distrarsi e investire le giornate realizzando ciò che ci appassiona di più. Oltre alla buona volontà e manualità, se decidiamo di coltivare questo hobby abbiamo bisogno degli attrezzi adatti.

Attrezzi e non solo

Chi si avvicina per la prima volta al mondo del bricolage deve sapere che parte tutto dagli attrezzi. Servono strumenti di qualità adatti al nostro livello di esperienza, che poi possono essere integrati man mano che diventiamo più esperti. Questi devono essere indispensabili e versatili e nello stesso tempo resistenti.

Soprattutto se siamo alle prime armi dobbiamo capire che è molto importante non sottovalutare il problema che abbiamo davanti. Prima di intervenire bisogna valutare attentamente come procedere, cercare di intuire se abbiamo le qualità e le nozioni per risolverlo. Se non abbiamo molta esperienza meglio tenerci alla larga dagli impianti e consultare un esperto. Infine non dobbiamo tralasciare l'importanza dell'ordine. Questa regola deve essere applicata sia quando lavoriamo, sia ai nostri attrezzi. Il posto più sicuro in cui conservarli è la cassetta. Suddivisa in scomparti e ripiani ci permette di avere tutto sotto controllo e riuscire a trovare quello che ci serve con un semplice colpo d'occhio!

Cosa non deve mancare nella cassetta degli attrezzi

Che si tratti di piccole riparazioni o di manutenzioni, gli attrezzi che non possono mancare nella cassetta sono:

cacciaviti : disponibili con la punta piatta o a croce permettono di avvitare e svitare ogni tipo di vite;

: disponibili con la punta piatta o a croce permettono di avvitare e svitare ogni tipo di vite; pinza : un utensile tuttofare di certo non può mancare all'interno della nostra cassetta per gli attrezzi. Dalla rimozione di chiodi fino alla regolazione dei bulloni di diverse grandezze, grazie al modello a pappagallo, con un unico attrezzo potremo dedicarci ad ogni tipo di riparazione;

: un utensile tuttofare di certo non può mancare all'interno della nostra cassetta per gli attrezzi. Dalla rimozione di chiodi fino alla regolazione dei bulloni di diverse grandezze, grazie al modello a pappagallo, con un unico attrezzo potremo dedicarci ad ogni tipo di riparazione; tenaglia : pensata per estrarre chiodi e graffette, facilita il lavoro con la sua impugnatura ergonomica;

: come la pinza, il martello è l'attrezzo fondamentale quando parliamo di fai da te. Adatto ad ogni materiale, dal ferro al legno, dobbiamo semplicemente scegliere il modello adatto alle nostre esigenze;

: presente in qualsiasi cassetta, il set di chiavi inglesi ha dimensioni differenti e con le estremità a forchetta o ad anello. Chi si dedica a piccoli lavori di manutenzione e non vuole il kit completo, non munirsi di quelle utilizzate più frequentemente, come ad esempio i numeri 8, 10, 13, 17;

: presente in qualsiasi cassetta, il set di chiavi inglesi ha dimensioni differenti e con le estremità a forchetta o ad anello. Chi si dedica a piccoli lavori di manutenzione e non vuole il kit completo, non munirsi di quelle utilizzate più frequentemente, come ad esempio i numeri 8, 10, 13, 17; viti, chiodi e tasselli : di diverse dimensioni, un vero esperto del bricolage non può proprio esserne sprovvisto;

: di diverse dimensioni, un vero esperto del bricolage non può proprio esserne sprovvisto; torcia: quando ci si occupa di fai da te, la comodità è importantissima e a volte ci si trova a lavorare in luoghi bui. Quindi per avere la giusta illuminazione la torcia a led può darci un aiuto in più.

Per i più esperti

Gli esperti del bricolage che si dedicano a questo hobby da diversi anni, di sicuro avranno una cassetta degli attrezzi con tutto il necessario, ma per il bricolage 2.0 c'è bisogno di attrezzi più professionali. Pronti ad acquistare l'indispensabile per diventare provetti aggiustatutto? In questo caso non possono mancare:

trapano :il modello deve essere scelto in base all'uso che ne facciamo, ma il più indicato è quello a percussione che permette di regolare i giri;

:il modello deve essere scelto in base all'uso che ne facciamo, ma il più indicato è quello a percussione che permette di regolare i giri; punte per trapano : da muro, ferro o legno non devono mai mancare nel kit di un amante del bricolage, una volta sistemate nell'apposita valigetta saremo pronti ad affrontare ogni tipo di lavoro;

: da muro, ferro o legno non devono mai mancare nel kit di un amante del bricolage, una volta sistemate nell'apposita valigetta saremo pronti ad affrontare ogni tipo di lavoro; avvitatore : valido sostituto del cacciavite, con le sue punte ci permette di avvitare e svitare in pochi secondi;

: valido sostituto del cacciavite, con le sue punte ci permette di avvitare e svitare in pochi secondi; livella : quando si parla di fai da te, la precisione è tutto e quindi nella cassetta degli attrezzi la livella è lo strumento ideale che ci permetterà di controllare il perfetto allineamento di ciò che siamo montando;

: quando si parla di fai da te, la precisione è tutto e quindi nella cassetta degli attrezzi la livella è lo strumento ideale che ci permetterà di controllare il perfetto allineamento di ciò che siamo montando; sega universale: se amiamo lavorare il legno, la sega ci permetterà di realizzare tutti i tipi di taglio con estrema precisione;

se amiamo lavorare il legno, la sega ci permetterà di realizzare tutti i tipi di taglio con estrema precisione; smerigliatrice: chi si dedica al fai da te non deve rinunciare a questo attrezzo versatile che può essere utilizzato su ogni tipo di materiale. Con la smerigliatrice possiamo tagliare, affilare, spianare, calibrare, lucidare senza fatica.

Gli attrezzi fondamentali per dedicarsi al fai da te sono davvero tantissimi e ognuno ha la sua utilità, ora che sappiamo quali ci servono non ci resta che dedicarci ai nostri progetti!