Tutto per il fai da te: trapani, avvitatori e seghe Black+Decker in super sconto

Nei mesi passati molte persone si sono ritrovate a doversi reinventare hobby e passioni all'interno delle quattro mura di casa. Passioni che spesso sono continuate anche quando le misure restrittive hanno cominciato ad allentarsi, come quella, ad esempio, per il fai da te. Che siate appassionati di mobili artigianali, dobbiate sistemare le mensole del salotto o restaturare la taverna, su eBay.it, il portale che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, è possibile trovare incredibili offerte su accessori e attrezzature per il fai da te.

Accessori Black+Deker in super offerta

In particolare, grazie alle promozioni stagionali, è possibile assicurarsi la miglior attrezzatura Black+Decker, brand leader nella vendita di seghe circolari, aspiratori, smarigliatrici, trapani e tutti quegli accessori senza i quali il fai da te come lo concepiamo oggi non potrebbe esistere. Di seguito le migliori proposte, al prezzo più conveniente sul mercato.

Smerigliatrice angolare

La smerigliatrice da 900W Black+Decker rende il lavoro più facile quando si tagliano tubi di metallo, lastre di pietra e pezzi di ceramica. Si tratta di un accessorio indispensabile anche quando ci troviamo a dover rimuovere ruggine e vernice. Il suo design compatto consente l'accesso anche ad aree di lavoro ristrette. Garantisce un ottimo controllo grazie alla funzione di 'soft start' che riduce le vibrazioni dell'utensile all'accensione.

La smerigliatrice ha anche serratura e manico regolabili in 3 posizioni, che vi aiuteranno a completare qualsiasi operazione di taglio o rettifica in modo semplice e sicuro.

Lima Elettrica

La lima elettrica Black+Decker dispone di nastro levigatore da 13 millimetri, ideale per le operazioni di levigatura, modellatura, affilatura e per la rimozione della ruggine. Dispone di velocità variabile, per un controllo ed una finitura ottimale nella levigatura di legno, metallo, piastrelle in ceramica, muratura, intonaco e plastica.

Il potente motore da 350W garantisce la rapida rimozione del materiale ed un lavoro più veloce. L'allineamento a vite del nastro rende la lima semplice da utilizzare ed impedisce al nastro di staccarsi dai cuscinetti durante il funzionamento.

Sega multifunzione

La sega multifunzione di Black+Deker è l'ideale per i lavori di fai da te in casa. Ha un potente motore da 400W, di un rapido sistema di cambio della lama e di un controllo della velocità variabile per un taglio sicuro e preciso. Questa sega non ha paura di nulla, taglia vari tipi di materiali, dal legno al metallo alla plastica. Maneggevole e sicura, dispone del blocco di sicurezza dell'interruttore e di un'impugnatura morbida, per favorire la presa in ogni circostanza.

Trapano avvitatore

Il trapano avvitatore di Black+Decker è il milgior amico di ogni amante del fai da te. L'accessorio indispensabile in ogni circostanza, dotato di valigetta con 80 punte di ricambio ed inserti e doppia batteria. Idelae per ogni tipo di progetto, per appendere quadri, fissare scaffali e mensole, montare tende e serrande, e per tutti i progetti di fai da te.

Disponde di un'efficiente azione a percussione per forare su calcestruzzo e muratura. La luce a Led incorporat permette di illuminare l'area di lavoro. La potenza e la velocità permettono di forare su legno, metallo e per ogni tipo di avvitatura.

Compressore portatitle

Il compressore portatile compatto di Black+Decker non disponde di serbatoio e garantisce una pressione, con funzionamento a presa 12V accensdisigari. È l'accessorio ideale da avere sempre con sé in casa per gonfiare ad elevata pressione (ad esempio le ruote dell'auto) o per gonfiare ad elevato volume e bassa pressione (ad esempio i materassini da spiaggia). Il display permette di preselezionare il livello di gonfiaggio e lo spegnimento automatico del compressore.

