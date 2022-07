Parti per le vacanze? Impara a fare la valigia con il metodo KonMari

Si tratta di semplici regole, che per molti hanno costituito un vero e proprio punto di svolta. Stiamo parlando di quelle proposte dalla celebre scrittrice Marie Kondo, divenuta famosa in tutto il mondo grazie ai suoi best seller "La magia dell'ordine'' e "La felicità dopo l'ordine'. Quello che propone l'autrice, è un vero e proprio metodo, chiamato KonMari, che permette, tra le altre cose, di preparare facilmente le valigie per le vacanze.

Come preparare la valigia, il metodo di Marie Kondo

Quante volte vi siete ritrovati a dover aggiungere una valigia prima di partire o a cercare di appiattire - senza successo - i capi all'interno per chiudere il vostro bagaglio? Grazie al metodo KonMari potrete preparare il vostro trolley con assoluta tranquillità, e senza farvi venire ansie da prestazione. Ma come funziona? O meglio, quali sono le semplici regole da seguire per non farsi trovare impreparati quando si tratterà di riporre abiti, indumenti di vario tipo e accessori dentro al proprio bagaglio? Vediamole di seguito.

Quando fare la valigia

Punto primo: mai preparare il bagaglio con troppi giorni d'anticipo, perché il rischio concreto è quello di aggiungere e togliere capi o oggetti di cui si potrebbe aver bisogno ogni giorno che passa. Si tratta di uno spreco anche in termini di tempo, che è meglio evitare. Preparate quindi la vostra valigia il giorno prima della partenza, è sufficiente tra le 5 e le 10 ore prima, per avere un margine di tempo nel caso doveste acquistare qualcosa di cui non disponete in casa, prima della partenza.

Punto due: l'organizzazione

Se è vero che è sufficiente preparare i bagagli poco prima della partenza, è altrettanto vero che con grande anticipo è indispensabile preparare una lista di tutti gli indumenti e i capi che dovremo portarci in vacanza. È utile, perché permette di tenere la situazione sotto controllo, evitando di dimenticare qualcosa che potrebbe risultare, una volta partiti, indispensabile per l'economia delle proprie giornate.

Punto tre: l'organizzazione 2.0

Marie Kondo sostiene che gli indumenti di cotone, di seta e di viscosa debbano essere posizionati nella parte superiore dei bagagli, perché sono quelli più leggeri, che tendono a rovinarsi e stropicciarsi con maggior facilità. Gli indumenti più resistenti - e quindi i maglioni o i pantaloni - possono essere ospitati tranquillamente al fondo di una valigia, perché 'robusti' e in grado di sostenere il peso degli altri capi anche quando il vostro trolley sarà messo in posizione verticale. Tra i consigli di Kondo:

profumi, bagnoschiuma e liquidi da bagno possono essere trasferiti in flaconcini più piccoli - in commercio ci sono dei kit 'ad hoc' - che permettono di risparmiare spazio.

scarpe e calzature in generale vanno inserite in sacchetti, meglio se di cotone, per evitare che possano contaminare gli indumenti, se non perfettamente pulite.

Ma il punto fondamentale del metodo KonMari è l'organizzazione dei vestiti vera e propria. Come si fa a inserire i vestiti in valigia e occupare poco spazio? È possibile? Ecco cosa suggerische Kondo: