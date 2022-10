Scatti d'arte? Le migliori fotocamere reflex sono in super offerta

Con smartphone dotati di comparti fotografici potenti, molte persone credono di diventare di colpo dei fotografi professionisti. La verità è che se ti sei appassionato di fotografia e vuoi fare scatti di qualità, l'unica soluzione è quella di acquistare un fotocamera reflex in sconto. L'occasione, di questi tempi, è ghiotta, perché eBay.it ha avviato la Tech Week, una campagna di offerte sui prodotti tecnologici, che ti permetterà di acquistare ad un prezzo di favore il tuo prossimo 'gioiellino'.

Le migliori fotocamere reflex in offerta

Le proposte del marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi compra sono davvero numerose, noi ti proponiamo quelle che riteniamo più allettanti e interessanti per un'ampia fetta di appassionati. Ecco di seguito le nostre scelte (al prezzo migliore).

Canon Eos 2000D

Facile e intuitiva, Eos 2000D da 24.1 megapixel è la prima reflex per creare e condividere ricordi con uno splendido sfondo sfocato. Adatta anche ai neofiti, il suo sensore ha una superficie fino a 19 volte maggiore rispetto a quella di molti smartphone, per catturare storie con uno splendido sfondo sfocato, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La fotocamera permette di catturare il momento esattamente come lo ricordi, grazie alla precisa messa a fuoco automatica, alla raffica da 3,0 fps e al processore DIGIC 4+.

Canon Eos 250D

È la reflex digitale con schermo orientabile più leggera al mondo. Dotata di tecnologia all'avanguardia, la fotocamera EOS 250D permette di realizzare, in modo semplice, foto e video 4K di alta qualità e di comunicare rapidamente con dispositivi smart.

Nonostante le dimensioni ridotte, EOS 250D è dotata di un sensore da 24.1 megapixel e di un processore d'immagine DIGIC 8 per risultati sempre eccellenti. Il mirino ottico offre una visione chiara e in tempo reale di tutti i dettagli.

Canon Eos M50 Mark II

Eos M50 Mark II consente di scattare foto e realizzare filmati e dirette streaming in molti modi diversi, permettendoti una connessione ancora più diretta con i tuoi follower.

La reflex garantisce una qualità dell'immagine sorprendente con una profondità di campo ridotta e filmati straordinari con audio di livello professionale. La tecnologia intelligente di EOS M50 Mark II lascia ampio spazio alla tua creatività.

Canon Eos 850D

Una fotocamera reflex digitale ideale per scattare fotografie e girare video in lata definizione. Eos 850D è una reflex sempre connessa e leggera, ti basterà lasciarti ispirare e scattare. Immagini da 24.1 MP ricche di dettagli e incredibili video 4K: con EOS 850D puoi assumere il completo controllo della tua creatività

