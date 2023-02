Friggitrici ad aria che passione! Fritti sani e gustosi con sconti sensazionali

In cucina gli aggettivi “fritto” e “sano” non sembrano proprio andare d’accordo. Ma c’è l’eccezione che conferma la regola: le friggitrici ad aria! Sono infatti l’elettrodomestico indispensabile per preparare cibi leggeri ma gustosi al tempo stesso. Sì perché hanno il vantaggio di cucinare piatti che hanno tutte le caratteristiche delle pietanze fritte, ma con meno grassi e senza il fastidio dell’odore tipico della frittura tradizionale.

Stai pensando da tempo di avere una friggitrice ad aria in casa così da poterti concedere tutti i peccati di gola che vuoi senza sentirti in colpa? Con eBay.it e le sue offerte irresistibili puoi finalmente realizzare il tuo sogno. D’ora in poi avrai la possibilità di preparare e gustare dalle patatine fritte ai supplì e alle crocchette fino alla carne arrosto senza doverti preoccupare per la salute e per il portafoglio. Con i suoi sconti imbattibili, il marketplace in cui si vende e si compra ha la friggitrice ad aria pronta a realizzare ogni tua ricetta.

Friggitrice Xiaomi Mi Smart Air Fryer

Meno olio e niente fumo: la friggitrice ad aria Xiaomi riscalda il cibo in modo uniforme con il risultato di avere la parte esterna croccante, mentre l’interno morbido. Con questo apparecchio non avrai una semplice friggitrice, ma anche un apparecchio in grado di scongelare il cibo, essiccare la frutta e far fermentare il latte così da avere uno yogurt preparato in casa. Con una potenza di riscaldamento di 1500 W potrai preparare tutti i piatti che vuoi in poco tempo e con un risparmio irrinunciabile.

Electrolux friggitrice ad aria Explore 6

Sperimentare in cucina sarà la parola d’ordine con la friggitrice Electrolux Explore 6, l’elettrodomestico che ti permette di friggere, grigliare, arrostire o cuocere al forno con un solo apparecchio. L’aria calda circola all’interno del cestello per riscaldare gli ingredienti e preparare tutto quello che vuoi grazie anche agli otto programmi di cottura pre-programmati.

Friggitrice ad aria Multicooker XL Philips

Cucinare per tutta la famiglia sarà un vero e proprio gioco da ragazzi con questa friggitrice ad aria in offerta su eBay.it. La capacità di 4,5 litri è perfetta per friggere più porzioni contemporaneamente senza utilizzare l’olio. La combinazione tra aria calda e temperatura regolabile è la soluzione perfetta per piatti prelibati e soprattutto sani. Con pochi e semplici gesti puoi scegliere il programma che preferisci tra gli otto a disposizione e avere piatti impeccabili.

Friggitrice ad aria e forno Moulinex Oven & Grill

Una friggitrice ad aria che è anche un forno? Il modello della Moulinex è perfetto per chi non vuol rinunciare a una cucina sana, ma ha poco spazio in cucina. Con le sue 9 funzioni, devi solo scegliere se friggere, rosolare, grigliare tostare e molto altro. Facile da utilizzare grazie all’ampio display LCD, il modello è arricchito da un ricettario online da cui prendere ispirazione.

Friggitrice ad aria DCG

Se hai poco spazio in cucina, ma non vuoi rinunciare alla friggitrice ad aria il modello DCG è la scelta che fa per te perché è piccolo e compatto. L’elettrodomestico con capacità da 3,5 litri è sicuro se in casa ci sono bambini perché dotato di piedini antiscivolo e di protezione contro il surriscaldamento. Basta scegliere la temperatura, i minuti e avrai il tuo piatto preferito pronto per essere gustato.

Friggitrice ad aria PremierTech

Cibi dalla consistenza morbida e croccante e con un risparmio energetico: la friggitrice ad aria PremierTech sostituisce il calore all’olio con risultati impeccabili in poco tempo rispetto a un forno normale. Il display grande e facile da utilizzare è in grado di scegliere tra 7 programmi e offrire una cottura a 360° tutto in totale sicurezza. Il manico del cestello ad esempio con il trattamento cool touch evita scottature, ma assicura piatti per tutta la famiglia grazie ai differenti programmi di cottura.

