Una casa smart spendendo poco? La soluzione sono gli elettrodomestici ricondizionati

Che siate appassionati di tecnologia o meno, la cosa certa è che in casa non potete più fare a meno degli elettrodomestici. Piccoli o grandi che siano, sono in grado di rispondere a ogni vostra esigenza, di rendere la pulizia della casa molto più veloce e di darvi una mano dietro ai fornelli. Insomma sono l’arma segreta per rendere la casa smart e al passo con i tempi.

Vivere in una casa intelligente, però, non vuol dire spendere una fortuna, potete avere elettrodomestici top di gamma a prezzi convenienti semplicemente scegliendo i ricondizionati.

Se c’è un luogo perfetto in cui trovare apparecchi refurbed è proprio eBay.it. Navigando sul sito del marketplace in cui si vende e si compra, troverete tantissime occasioni per far diventare la vostra casa smart e ottenere un netto risparmio.

Frigorifero Samsung

Il frigorifero è diventato uno degli elettrodomestici indispensabili in cucina e quello della Samsung ha un design moderno che si integra facilmente in ogni ambiente. Dotato di tecnologia No Frost assicura una temperatura interna costante che impedisce l’accumulo di ghiaccio. Inoltre, la funzione Power Cool attivabile con un semplice pulsante raffredda rapidamente le bevande e il contenuto del frigorifero.

Clicca qui per acquistare il frigorifero ricondizionato Samsung

Lavastoviglie Electrolux

Rimanendo in cucina, un altro elettrodomestico diventato ormai indispensabile è la lavastoviglie e quella della Electrolux è in grado di pulire fino a tre volte meglio grazie alla funzione SatelliteClean. Pensata per assicurare il risparmio energetico, potrete scegliere tra il programma più efficiente sia dal punto di vista idrico che energetico. Infine, avrete stoviglie sempre asciutte e senza aloni sfruttando la funzione AirDry che tramite un getto di aria fresca garantisce un’asciugatura migliore.

Clicca qui per acquistare la lavastoviglie ricondizionata Electrolux

Forno Samsung

Se siete appassionati di cucina, sapete bene quanto il forno sia importante per il successo di una ricetta. Tra gli elettrodomestici ricondizionati di eBay.it, il modello della Samsung vi permetterà di realizzare piatti sempre diversi con un netto risparmio in bolletta perché appartiene alla classe energetica A+. Con la sua capacità di 76 litri, vi permetterà di preparare ottime pietanze per tutta la famiglia facilmente sfruttando la guida telescopica. Inserire ed estrarre le teglie, anche quelle ingombranti, sarà un gioco da ragazzi.

Clicca qui per acquistare il forno ricondizionato Samsung

Lavatrice Beko

In una casa smart, uno degli elettrodomestici immancabili è la lavatrice che vi aiuta ad avere il bucato sempre pulito e privo di macchie. Il modello della Beko si caratterizza per la tecnologia SteamCure che utilizza il vapore prima del lavaggio e il programma StainExpert, adatto su ogni tipo di macchia, così da ammorbidire lo sporco e facilitarne la rimozione. I capi verranno trattati delicatamente, merito dell’oblò curvo e del moto ondoso del cestello assicurato dal sistema AquaWave.

Clicca qui per acquistare la lavatrice ricondizionata Beko

Lavasciuga Samsung

Avere poco spazio non vuol dire rinunciare alle comodità e a una casa intelligente. La lavasciuga Samsung è ideale per lavare e asciugare tutto il vostro bucato in poco tempo rispettando i capi grazie al lavaggio delicato e rimuovendo anche le macchie più ostinate. Il programma vapore e quello AirWash, non solo disinfettano i vestiti e li rinfrescano, ma eliminano anche le pieghe.

Clicca qui per acquistare la lavasciuga ricondizionata Samsung

Aspirapolvere Dyson

Una casa pulita in poco tempo è finalmente possibile con eBay.it e l’aspirapolvere ricondizionato Dyson. Dotato di un motore che genera un’elevata forza centrifuga, riesce a catturare anche lo sporco più piccolo. Con pochi gesti si trasforma in un aspirapolvere portatile per pulire negli angoli difficili. Una volta terminato basta premere un pulsante sul contenitore e potrete eliminare ogni residuo senza sporcarvi le mani.

Clicca qui per acquistare l’aspirapolvere ricondizionato Dyson