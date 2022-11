Non è presto per pensare ai regali di Natale: giocattoli in sconto per lui e lei

Non è mai troppo presto per pensare ai regali per i più piccoli, a maggior ragione se le festività natalizie si stanno avvicinando ad ampie falcate. Quale momento migliore per acquistare giocattoli per Natale in sconto, che faranno sicuramente felici bambine e bambine, se non quello in cui è possibile fruire di importanti sconti e promozioni?

Giocattoli in sconto per Natale 2022

A venire in aiuto di genitori, zii e nonni è sempre eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista. Proprio in ottica del Natale, infatti, ha attivato un coupon sconto che permette di risparmiare il 15% sul prezzo di vendita di migliaia di giochi per i più piccoli. Ecco i termini del codice sconto:

Codice: REGALI22

Valore Coupon: 15%

Sconto massimo per ogni utilizzo: 50 euro

Numero massimo di utilizzi per utente: 4

Durata della promozione: dalle 9 del 2 novembre alle 23.59 del 16 novembre

La possibilità di acquistare giocattoli in sconto per Natale per lui e per lei riguarda una vasta selezione di prodotti. Sarà sufficiente sfogliare l'ampio catalogo del marketplace per farsi un'idea più precisa. Noi vi segnaliamo alcune delle migliori promozioni, alle quali sarà difficile rinunciare per regalare un sorriso a figli e nipoti.

Robot Lego

Optimus Prime, il leader degli eroici Autobot, è ora in una straordinaria costruzione Lego 2-in-1 per i fan dei Transformers. Un modello per risvegliare la passione per l’universo Transformers con un progetto di costruzione gratificante per adulti, ma soprattutto per i più piccoli. Come l’amato personaggio originale, questo modello si trasforma da robot a camion e viceversa.

Compra qui il tuo Optimus Prime

Barbie Samantha Cristoforetti

?Aviatrice, ingegnera e astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, Samantha Cristoforetti viene celebrata con una Barbie 'role model' da Mattel. Una riproduzione bellissima da collezione (ma non solo), ricca di dettagli. La tuta di AstroSamantha presenta dettagli realistici e toppe con l'emblema dell'ESA, il simbolo EVA e la bandiera italiana. Una bambola realistica, con le sembianze dell'astronauta, snodata per metterla in tante pose diverse e poter ricreare scenari di gioco divertenti e sempre diversi.

Acquista qui Barbie AstroSamantha

Cicciobello

La nuova versione del celebre bambolotto è pronta a far divertire le bambine più piccole. 'Cicciobello ha la bua', interattivo, presenta cicli di gioco sempre nuovi che sono attivabili attraverso gli accessori interattivi. La confezione include bambola, termometro, 3 biberon, siringa, ciuccio-coniglietto e stetoscopio. In questa versione deluse è possibile trovare anche valigetta del dottore, salviette e speciali diplomi 'bebè coraggioso'.

Compra ora Cicciobello in sconto

Wacky Races: Il Gioco da Tavolo

Wacky Races è un frenetico gioco di corse per un massimo di sei giocatori. Guidate la vostra celebre scuderia di piloti fino al traguardo per prima, costi quello che costi! Ma dovrete vedervela con un percorso che cambia in continuazione, con le capacità speciali degli altri piloti e con le pericolose trappole piazzate da Dick Dastardly. Il giocatore il cui pilota raggiunge per primo il traguardo vince la partita.

Acquista ora il gioco da tavolo

Macchina elettrica per bambini

Una jeep per bambini elettrica, targata Homcom, che li farà sentire a bordo di una vera macchina grazie al suo design realistico. Con velocità regolabile da 3 a 5 km/h, la macchina per bambini ha ruote con ammortizzatori per una guida confortevole su ogni terreno. Il telecomando incluso permette agli adulti di aiutare i bimbi nella guida. Perfetta per bambini da 3 a 6 anni, è l'idea regalo ideale per ogni occasione, Natale compreso.

Compra qui la jeep elettrica