Arriva la primavera: sconti eccezionali su trasportini e giochi per divertirsi col cane

La primavera è ormai alle porte, le temperature sono più miti e le giornate si allungano sempre di più e si ha voglia di trascorrere il tempo all’aperto: se poi ad accompagnarci c’è il nostro cane, il divertimento è assicurato.

I pelosi non vedono l’ora di giocare, fare lunghe passeggiate e attività fisica a contatto con la natura, una buona idea è quella di pensare a gite fuori porta o semplicemente portarli al parco e farli divertire! Per organizzare al meglio ogni spostamento e le ore all’aperto, abbiamo bisogno di alcuni accessori indispensabili che di sicuro li faranno stare al sicuro e al meglio.

Con eBay.it possiamo avere tutto quello che ci serve con pochi click e far felice il nostro cane. Il marketplace in cui si vende e si compra, attento al benessere degli animali domestici, ha in serbo per noi e per Fido una serie di accessori a prezzi scontati. Pronti ad organizzare una piacevole giornata con il nostro amico a quattro zampe? Ecco l’indispensabile per divertirsi con il cane.

Kennel: per spostamenti sicuri

Che sia una gita fuori porta o un tragitto breve, il cane deve essere sempre al sicuro e il kennel offre tutto il comfort e lo spazio di cui ha bisogno Fido. Il modello realizzato con filo di metallo è resistente, assicura un’ampia circolazione d’aria soprattutto in primavera e in estate quando le temperature salgono. Il peloso non vedrà l’ora di entrare nel kennel grazie all’ampia porta frontale e all’apertura superiore che ci permetterà di raggiungerlo facilmente. Semplice da pulire, ha un pratico fondo rimovibile per l’interno, una volta terminato l’utilizzo, non resta che piegarlo e riporlo in pochi secondi.

Clicca qui per acquistare il kennel con uno sconto del 33%

Passeggino cani: per muoversi con facilità

Condividere le attività preferite con Fido rende felici non solo noi, ma anche il peloso, per spostarci con semplicità il passeggino per cani disponibile su eBay.it, è l’accessorio di cui abbiamo bisogno! Permette al quattro zampe di essere protetto dalla pioggia o dal sole eccessivo, grazie alla tettoia e alla rete frontale che assicura la circolazione dell’aria. Perfetto anche per i cani anziani o con disabilità, assicura al pet un posto in cui riposare e sentirsi al sicuro se si trova in zone dove c’è molta confusione. Non resta che mettere nel vano posto sotto la carrozzina i suoi giochi preferiti, le ciotole e il cibo e fare una passeggiata in sua compagnia.

Clicca qui per acquistare il passeggino con uno sconto del 34%

Set agility dog: per rafforzare il legame con Fido

I cani amano correre, giocare e muoversi e la primavera è la stagione ideale per fare tutto questo con Fido. Un modo per rafforzare il nostro legame con lui è divertirci è utilizzare un set agility pensato anche per l’addestramento. Questo modello formato da slalom, ostacoli con altezze regolabili e il quadrato per una pausa rigenerante, possono essere posizionati sul prato e su ogni superficie liscia. Facile da trasportare grazie alla sacca per portare tutti i componenti con noi, non resta che montarlo e impartire i comandi con il fischietto incluso.

Clicca qui per acquistare il set agility dog con uno sconto del 33%

Kit agility per giocare con Fido

Ai cani piace giocare insieme a noi, ma oltre alle classiche palline e ai frisbee l’alternativa è il set agility dog. Pensato per assicurare il divertimento, questo kit è perfetto per sviluppare l'intelligenza del cane davanti agli ostacoli e migliorare le sue capacità di problem solving senza l'aiuto del padrone. Il set formato da paletti per lo slalom e ostacoli regolabili ci consentirà di trascorrere ore di allegria insieme a Fido.

Clicca qui per acquistare il kit agility dog con uno sconto del 33%