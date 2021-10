Obbligo gomme invernali: è il momento migliore per cambiare gli pneumatici

Ci siamo quasi: è arrivato quel periodo in cui scatta la corsa alle gomme per auto in sconto. Dal 15 ottobre e fino al 14 novembre 2021, infatti, è possibile montare sui propri veicoli gli pneumatici invernali. L'obbligo scatta infatti dal 15 novembre e resterà in vigore fino a metà aprile 2022.

Le gomme per l'inverno al miglior prezzo

Per te che stai cercando gli pneumatici invernali per il tuo veicolo al miglior prezzo, da oggi a venirti incontro c'è eBay.it, il marketplace per chi vende e chi acquista, che ti offre la possibilità di fruire di un coupon sconto del 10% sull'acquisto delle tue gomme invernali, per un risparmio massimo fino a 100 euro. Fruire della promozione è semplicissimo:

potrai fruire della promozione 3 volte, per uno sconto totale fino a 300 euro

il coupon sarà valido dalle 9:00 dell'11 ottobre fino alle 23.59 del 31 ottobre 2021

Se devi metterti in regola per l'inverno, sul marketplace potrei trovare tutto quello che fa per te, dagli pneumatici alle catene da tenere a bordo. Ecco di seguito le categorie di prodotto che potrebbero interessarti e sulle quali potrai utilizzare il coupon.

Pneumatici invernali

Le gomme invernali sono l'ideale se abiti in zone in cui le nevicate sono frequenti e il rischio di "impantanarsi" nella neve è molto elevato. L'inizio del battistrada più alto e le scanalature profonde, infatti, permettono di raccogliere neve e fango. Puoi trovare diverse tipologie di gomme da neve, a seconda della tua automobile e al prezzo migliore sul mercato.

Pneumatici 4 stagioni

Se la neve la vedete solo col binocolo - o comunque il rischio che le strade si imbianchino è molto basso - e le temperature invernali sono mediamente alte rispetto alla media italiana, gli pneumatici quattro stagioni sono l'ideale, ma necessitano di essere cambiati più spesso. Se è vero che possono essere usati - lo dice la parola stessa - in tutte le stagioni, è altrettanto vero che dopo 25/30mila chilometri percorsi potrebbe essere necessario cambiarli. Su eBay.it li trovi al miglior prezzo, e puoi risparmiare anche di più con il codice sconto "ad hoc".

Catene da neve

Sono la soluzione necessaria per chi non vuole cambiare i propri pneumatici per l'inverno. Fate molta attenzione, però: le catene da neve possono essere la soluzione per gli automobilisti che vivono in luoghi in cui la neve è praticamente impossibile che scenda e non hanno necessità di muoversi in luoghi in cui ci sono gelate e temperature troppo "glaciali".

Montaggio gomme

Ma eBay.it ha pensato tutto e vi offre ancora di più, mettendo a disposizione anche il servizio di installazione pneumatici: è sufficiente selezionare l'opzione "Montaggio" e scegliere il centro a cui si preferisce rivolgersi al momento dell'acquisto delle nuove gomme. Pneumatici nuovi e montaggio potranno essere pagati nello stesso momento, in modo sicuro, attraverso la piattaforma.