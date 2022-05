10 idee di successo per organizzare una festa in terrazzo

Giornate sempre più lunghe, temperature miti e la voglia di stare in compagnia: sono gli ingredienti indispensabili per organizzare una festa in terrazzo.

Se a questo aggiungiamo il cielo stellato o un panorama incantevole e chiacchiere in compagnia dei propri cari c’è davvero tutto per una serata indimenticabile.

Il terrazzo è la zona della casa che si presta meglio ad una festa durante tutto l’anno, in particolare in primavera ed estate. Questa location incantevole, merita la giusta organizzazione, ecco quindi alcune idee e suggerimenti per una festa all’aperto perfetta.

1. Pulire e riempire di verde il terrazzo

Quando decidiamo di organizzare una festa in terrazzo, la prima cosa da fare è pulire perfettamente l’esterno soprattutto dopo un lungo inverno in cui l’outdoor è stato utilizzato poco. Una volta eliminate le foglie e puliti bene gli angoli in cui si è accumulata la polvere a causa di vento e pioggia, dobbiamo potare e rinnovare le piante. Un terrazzo accogliente e ricco di fiori colorati in un attimo crea un’atmosfera più allegra e spensierata.

2. Scegliere il tema della festa

Una festa in terrazzo non può fare a meno di un tema specifico che rispecchia i propri gusti e quelli degli invitati. La bella stagione e il clima mite ci spingono spesso a scegliere lo stile tropicale, ma questo non vuol dire che non possiamo dare libero sfogo alla nostra fantasia e scegliere quello a tema boho chic, ispirato a un film o un personaggio preferito, l’importante è divertirsi e trascorrere una giornata in totale relax.

3. Organizzare al meglio lo spazio

Che sia grande o piccolo, l’organizzazione dello spazio non deve mai essere trascurata perché bisogna suddividere bene ogni angolo per permettere di muoversi liberamente. Ad esempio se si organizza un party durante il giorno dobbiamo predisporre l’angolo buffet e la zona relax in ombra, mentre la tavola in penombra. Inoltre, in ogni zona ci devono essere sedie e posti a sedere per tutti.

4. Colori e allegria con le decorazioni

In un party che si rispetti ogni dettaglio deve essere curato al meglio e le decorazioni hanno un ruolo centrale. Oltre al tema preferito, vanno declinate su due o tre colori che si ripetono in ogni elemento dai bicchieri, ai piatti fino ai segnaposto. Per un party a tema estivo possiamo inserire oggetti a forma di conchiglia o fenicottero. Se invece il tema esotico è il nostro preferito, dobbiamo scegliere lanterne, ombrellini e realizzare magari cocktail particolari. Invece, per una festa elegante e raffinata, tutte le decorazioni devono essere scelte sui toni del bianco: per dare un tocco in più tra gli elementi decorativi non possono mancare di certo i fiori freschi.

5. Buffet o pranzo?

Per una festa in terrazzo l’ideale è preparare un buffet ricco di stuzzichini e finger food. In questo caso bisogna predisporre un tavolo da posizionare all’ombra su cui sistemare il cibo in base alla portata, quindi si parte dagli antipasti, per poi passare ai primi ed eventualmente ai secondi e alla frutta, particolarmente gradita durante le calde giornate estive. In ogni caso è bene coprire ogni piatto per evitare di attirare insetti sgraditi.

Con il caldo le bibite tendono a riscaldarsi facilmente, quindi accanto al buffet del cibo, possiamo sistemare un tavolino con un frigorifero portatile per avere le bevande sempre in fresco.

Anche se il buffet è la soluzione più gettonata, nulla vieta di organizzare un vero e proprio pranzo o cena per gli invitati, l’importante è ricordarci di eventuali intolleranze o allergie degli ospiti.

6. Apparecchiare la tavola in base allo stile

Che sia una cena formale o una festa a buffet è fondamentale organizzare un tavolo in legno o dei tavolini bassi in bambù che i nostri ospiti possono sfruttare per gustare il cibo. La scelta dell’apparecchiatura dipende molto dal tema del party, in generale abbiamo due opzioni: la tovaglia o le tovagliette all’americana. In base allo stile poi dobbiamo anche puntare su posate, piatti e bicchieri che si addicono al tema della serata.

7. Illuminazione soffusa e calda

Un dettaglio da non sottovalutare quando si organizza una festa in terrazzo è l’illuminazione che non dovrà mai essere forte o accecante, al contrario dobbiamo preferire quella soffusa, perché punti luce troppo luminosi possono risultare fastidiosi e attirare gli insetti.

L’illuminazione deve essere supportata con catene di luce a sospensione da posizionare sulle differenti aree del terrazzo. Accanto a questo possiamo affiancare le candele da mettere all’interno di ciotole o barattoli di vetro, sistemati in modo tale da non creare zone d’ombra. Infine, non dobbiamo trascurare l’illuminazione perimetrale con lucine e candele collocate lungo i lati del terrazzo.

8. Organizzare il perfetto angolo relax

Caldo ed estate sono sinonimo di relax e comodità, tutte caratteristiche che non possono mancare durante una festa in terrazzo. Durante un party gli invitati devono poter avere un posto a sedere, se lo spazio è ridotto le sedie pieghevoli sono un'alternativa furba da aprire e chiudere all’occorrenza. In alternativa i maxi cuscini sono una soluzione divertente e di sicuro rilassante per assicurare un posto a tutti, da accompagnare a un morbidissimo tappeto che renderà l’ambiente ancora più accogliente. Sdraio, poltroncine imbottite o divanetti, inoltre, sono l’alternativa ideale per creare uno spazio adatto alla conversazione.

Il sole può essere un elemento di disturbo: se pensiamo di organizzare una festa di giorno le tende a vela sono la nostra ancora di salvezza in grado di proteggere noi e i nostri ospiti dai raggi o dalla pioggia. Infine, non dobbiamo mai dimenticare di avere a portata di mano plaid o scialle da offrire agli ospiti più freddolosi così da farli sentire coccolati.

9. Un invitato immancabile: la musica

Oltre all’illuminazione anche la musica è un elemento immancabile per creare la giusta atmosfera. Se abbiamo un amico con un impianto professionale allora possiamo allestire un angolo del terrazzo, al contrario è sufficiente uno stereo, un lettore portatile o semplicemente delle casse bluetooth e scegliere la nostra playlist. L’importante è tenere un volume basso per creare un ambiente rilassato e soprattutto non disturbare i vicini.

10. Tenere lontani gli insetti

Zanzare e insetti possono mettere in pericolo la buona riuscita di una festa in terrazzo, per tenerli alla larga possiamo utilizzare le candele alla citronella o al geranio. Queste oltre ad allontanare le zanzare creeranno una piacevole atmosfera.