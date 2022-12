Guida ai regali di Natale 'last minute' per lui e per lei

Non è un Natale che si rispetti se non ci si ritrova all'ultimo minuto ad acquistare i regali per i propri cari. Scherzi a parte, se quest'anno siete in estremo ritardo con la preparazione dei doni per le persone che vi circondano, non disperate: i regali last minute sono spesso quelli più apprezzati da chi li riceve, poiché molto spesso sono più originali e 'pensati' rispetto a quelli comprati con grande anticipo sui tempi.

Se l'organizzazione non è il vostro forte, potrà tornarvi utile una breve guida di regali last minute per lui e per lei per le imminenti festività. Acquistarli pochi giorni prima del Natale non significa per forza di cose fare dei doni improvvisati o di scarsa qualità. Non serve pensare troppo in grande, puntate piuttosto l'attenzione su esperienze, oggetti utili e anche piccoli ricordi. E se il vostro budget è limitato, ecco di seguito alcune idee regalo simpatiche, che potranno rendere felici le persone alle quali volete bene.

Buono regalo per servizi

Può sembrare un regalo impersonale, ma si tratta di uno tra i più apprezzati. In base al tuo budget di spesa, puoi pensare di regalare una card da 25, 50 o 100 euro da spendere in prodotti di elettronica, libreria e telefonia.

Devi fare un regalo a una persona che ama le serie televisive? Potresti pensare a una tessera di tagli differenti per abbonarsi a Netflix, Prime Video o una delle numerose piattaforme per lo streaming di film e telefilm. Se è un'amante della musica, perché non regalare una card abbonamento a Spotify? Le soluzioni sono numerose, è sufficiente pensare alle passioni o agli svaghi del proprio caro, per fare la scelta più giusta, che saprà sicuramente soddisfarlo.

Abbonamento in palestra

Chi l'ha detto che un regalo deve essere per forza di cose materiale? Per una persona amante della forma e del benessere fisico, un'idea regalo accattivante e utile potrebbe essere una o più mensilità di abbonamento in palestra. Sono numerose le strutture per il fitness che mettono a disposizione dei pacchetti 'ad hoc' come regalo di Natale. E se conosci la palestra che frequenta lui o lei, sarà più semplice sorprenderli con un regalo sicuramente gradito.

Pacchetto benessere

Basta un clic. Ragionato, ma pur sempre un clic. Ad una persona a cui vuoi particolarmente bene, puoi regalare un percorso di coppia in una spa o in un centro benessere. A seconda di quanto vuoi spendere, potrai pensare di regalare un pacchetto per un'intera giornata, oppure uno più 'avanzato' con cena, pernottamento e diversi tipi di trattamento. L'importante è selezionare bene la struttura, e assicurarsi di riuscire a regalare un'esperienza che possa essere gradevole e, perché no, indimenticabile.

Telecamera per animali domestici

Un regalo che potrebbe risultare strano, ma che sarebbe sicuramente apprezzato da chi tiene in casa un cane o un gatto e ha necessità di monitorare, di tanto in tanto, i suoi spostamenti. Una cam con sensore di spostamento - costa poche decine di euro in negozio o online - permette di rassicurare il padrone sugli spostamenti dell'animale e controllare che non commetta qualche marachella mentre non è in casa. Ce ne sono di diversi tipi e modelli, da appoggiare la tavolo (consigliato) o appendere al muro.

Cosmetici e prodotti di bellezza

Un regalo per lei? No, anche per lui! Oggigiorno anche gli uomini amano prendersi cura di sé, della propria pelle e del corpo, per apparire giovani e in forma. Ecco dunque che se non sapete dove battere la testa, potreste pensare di regalare dei prodotti di bellezza, in particolari creme per rivitalizzare e mantenere giovane la pelle.

In commercio non è difficile trovare dei box - molto carini - che propongono una selezione di prodotti differenti, da utilizzare in differenti momenti della giornata. Un regalo forse abusato, ma pur sempre meglio di una tazza o di un paio di calzini antiscivolo!