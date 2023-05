Illuminazione esterno: luci e lampade in super sconto per valorizzare l’outdoor

In campagna o in città l’outdoor rappresenta un valore aggiunto perché ci permette di trascorrere le giornate all’aperto pur rimanendo a casa. Quando si pensa all’esterno i nostri sforzi si concentrano soprattutto sugli arredi e sulla cura del prato, tralasciando un aspetto fondamentale come quello dell’illuminazione.

Avere faretti, lampade o lampioni non è solo una scelta estetica, ma anche una questione di sicurezza, inoltre avere un buon impianto di illuminazione, vuol dire poter sfruttare il giardino o il terrazzo anche di sera. Riuscire ad avere un outdoor illuminato è semplice se ci affidiamo a eBay.it.

Che sia a parete o a terra, la cosa certa è che il marketplace in cui si vende e si compra è in grado di fornirci tutto quello di cui abbiamo bisogno a prezzi convenienti grazie a offerte incredibili. Pronti a vivere in pieno l’outdoor? Allora scopriamo tutti i sistemi di illuminazione per arredare e illuminare il giardino.

Lampade a luce solare, una scelta green ed economica

Avere l’esterno illuminato è bello, ma il più delle volte ci facciamo fermare dalle bollette salate. Infatti utilizzare faretti o lampioni vuol dire aumentare le spese, ma i costi eccessivi possono essere tagliati con le lampade solari. Basate su un meccanismo fotovoltaico che si ricarica attraverso i raggi del sole, si attivano di sera garantendo la giusta illuminazione con un impatto ridotto sull’ambiente. Su eBay.it ci sono diversi modelli a prezzi convenienti, dai più funzionali ai più decorativi, come ad esempio:

Un grande classico per illuminare l’esterno: lampade a parete

La prima cosa che viene in mente quando pensiamo all’illuminazione esterna sono le lampade a parete. La loro caratteristica è quella di occupare poco spazio, di integrarsi con l’estetica della casa e di creare un ambiente accogliente grazie all’illuminazione soffusa. Questo tipo di lampade sono talmente diffuse che ci sono modelli adatti ad ogni esigenza e gusto. Dalle applique alle plafoniere, tra i modelli in offerta possiamo approfittare di:

Per valorizzare l’esterno: proiettori

L’esterno è il biglietto da visita della casa, per questo deve essere curato, ma anche valorizzato nel modo giusto. Oltre ai modelli, per sottolineare alcuni particolari possiamo utilizzare i proiettori. Le lampade caratterizzate da una luce intensa, mettono in evidenza una parte della facciata, del giardino o evidenziano degli arredi particolari. Caratterizzati da Led e sensori di movimento, possono essere alimentati a batteria o a luce solare. Su eBay.it possiamo trovare il modello di cui abbiamo bisogno a prezzi convenienti:

Per decorare e rendere unico l’esterno: catene luminose

Avere a disposizione un giardino o un terrazzo vuol dire poter sfruttare al meglio l’esterno durante la bella stagione. Se amiamo organizzare cene o party nell’outdoor, l’illuminazione è fondamentale e soprattutto deve essere raffinata. Le catene luminose sono la soluzione ideale per avere un ambiente accattivante e un’atmosfera magica. Su eBay.it potete scegliere tra:

I faretti da incasso per illuminare in modo discreto

I faretti da incasso da esterno sono la soluzione più amata se preferiamo lo stile minimal o se abbiamo poco spazio. Questi, infatti, possono essere montati a parete o a pavimento e riescono a svolgere più funzioni contemporaneamente. Oltre a illuminare l’esterno, hanno il vantaggio di segnare la strada per muoverci in libertà anche di sera e senza alcun rischio. Spesso calpestabili o alimentati a energia solare, possiamo scegliere tra:

