Le migliori impastatrici e planetarie in super sconto per diventare cuochi provetti

Per gli appassionati di cucina impastare è diventata ormai una vera e propria passione: è un modo per scaricare lo stress e la tensione, senza dimenticare la soddisfazione di aver preparato personalmente una ricetta, ma se c’è un aiuto in più di certo non va disdegnato. E non c’è miglior aiuto in casa delle impastatrici e delle planetarie, autentici “gioielli” che permettono di ottenere velocemente prelibatezze di ogni tipo. E se fossero anche scontate? Su eBay.it c’è una planetaria per ogni esigenza e gusto, tutte con una caratteristica unica: sono in super offerta.

Lo sconto è solo uno dei “regali” che il marketplace in cui si vende e si compra fa ai suoi clienti, in più avrete un risparmio extra garantito da un coupon del 10% valido fino alle 23:59 del 28 settembre da poter sfruttare per ben due volte.

Per riscattare lo sconto che assicura un risparmio massimo di 100 euro dovete:

Effettuare una spesa minima di 10 euro

Inserire il codice SETTEMBRE2023 nell’apposita casella

Vediamo ora le migliori impastatrici e planetarie per cucinare tutto quello che volete in poco tempo.

Kenwood impastatrice planetaria Kitchen Machine kMix

Una delle migliori impastatrici considerata un vero e proprio top di gamma è la Kenwood Kitchen Machine che ha un design moderno e contemporaneo adatto ad ogni ambiente. Dotata di tre ganci potrete preparare dal pane, alle focacce fino agli impasti soffici e spugnosi premendo un solo pulsante. La planetaria è talmente tanto versatile che può essere arricchita da tantissimi accessori per farvi diventare cuochi provetti.

Clicca qui per acquistare Kenwood Kitchen Machine kMix con uno sconto del 4%

Impastatrice planetaria DCG

Perfetta per chi ha poco spazio in cucina, questa impastatrice è facile da utilizzare e da pulire. Pensata per realizzare ogni tipo di impasto, il motore da 1400W e le 6 velocità vi permette di creare le ricette che preferite in pochi minuti senza sporcare grazie alla ciotola con coperchio paraschizzi. Se in casa ci sono bambini, poi, la planetaria è sicura perché è dotata di ventose che la ancorano al piano di lavoro. Inoltre include una frusta per montare, una frusta per mescolare e un gancio per impastare.

Clicca qui per acquistare l’impastatrice DCG scontata del 32%

Ariete Kitchen Machine

Impasta, monta e frulla, la planetaria multifunzione ricondizionata è tutto ciò di cui avete bisogno per iniziare a realizzare ricette anche se non siete particolarmente esperti. È l’elettrodomestico giusto per montare impasti dolci e salati, dovete soltanto scegliere la frusta più adatta e iniziare a cucinare. Il boccale del frullatore, poi, è perfetto per preparare frullati e smoothie in pochissimo tempo.

Clicca qui per acquistare Ariete Kitchen Machine con uno sconto del 24%

Impastatrice planetaria Bomann

Dotata di un motore da 1100W l’impastatrice planetaria Bomann può realizzare dai lievitati ai dolci velocemente e il successo sarà assicurato. Il braccio orientabile combinato con i ganci in dotazione e la ciotola da 5 litri in acciaio inox sono sicuri e resistenti. Facile da pulire, potrete utilizzarla in totale tranquillità grazie al circuito di sicurezza.

Clicca qui per acquistare l’impastatrice planetaria Bomann con uno sconto del 19%

Impastatrice planetaria Hoomei

Che sia la semplice panna o l’impasto della pizza, l’impastatrice diventa un elettrodomestico prezioso, proprio come quello di Hoomel che rende queste operazioni semplici e veloci. Il recipiente in acciaio della capienza di 4.5 litri, è perfetto per preparare anche grandi quantità d’impasto e senza sporcare perché la ciotola è dotata di un coperchio paraschizzi. I numerosi accessori e le sei velocità, vi assicureranno risultati sempre ottimi.

Clicca qui per acquistare l’impastatrice planetaria Hoomei con uno sconto del 33%