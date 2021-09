È il momento giusto per acquistare un iPhone in super sconto

I nuovi iPhone 13 sono usciti ormai da qualche giorno ed è già partita la caccia per accaparrarsene uno. Allo stesso tempo, c'è chi non vede l'ora di approfittare del momento per acquistarne uno della generazione precedente, a prezzo molto ribassato. È in questa circostanza che eBay.it, il marketplace per chi vende e chi acquista, propone una lunga lista di smartphone Apple a prezzi molto interessanti.

iPhone in sconto

Le offerte sono davvero molte e permettono di accontentare gli appassionati dei telefonini con la mela e anche chi non ha mai provato un iPhone e ora può assicurarselo a prezzo di saldo. Ecco una selezione degli smartphone Apple in sconto che non potete perdervi.

iPhone 12 mini

Una delle novità dello scorso anno, iPhone 12 mini in sconto risponde alle esigenze di chi ha bisogno di uno smartphone ottimo e performante, in grado di scattare foto di qualità e occupare poco spazio. Ideale anche per chi per lavoro è sempre attaccato allo smartphone e ha bisogno di gestire al meglio chiamate, mail e videocall.

iPhone 12

L'ultima novità della famiglia iPhone 12: è lo smartphone Apple nella colorazione viola, che tanto piace ai più giovani e alle ragazze. Continua ad essere un dispositivo super top di gamma, e a questo prezzo è una vera occasione. Difficile dire quali siano i suoi punti di forza, si tratta di un iPhone pressoché perfetto, che non ha debolezze. Ideale per lavorare, studiare, passare il tempo e mettere in moto la propria creatività

iPhone 11

Un po' datato ma dalle prestazioni top. iPhone 11, uscito nel 2019, continua ad essere uno smartphone performante, dalle prestazioni di assoluta qualità. Chi lo ha acquistato, difficilmente è intenzionato a privarsene. Dispone di un processore potente, un comparto fotografico di assoluto livello e soprattutto fornisce una serie di app e funzionalità che non è possibile trovare in smartphone dei brand concorrenti. Difficile trovare una pecca a questo smartphone, che continua ad essere venduto anche nello store ufficiale Apple.

iPhone SE 2020

In attesa del nuovo smartphone Apple economico, iPhone SE 2020 continua ad essere il miglior amico di chi ha bisogno di un dispositivo affidabile, sicuro e performante. Il tutto senza privarsi della qualità dei prodotti di Cupertino e di un prezzo molto vantaggioso.

Altri prodotti Apple in super sconto

Su eBay.it puoi trovare moltissimi prodotti Apple in super sconto. Se non hai bisogno dell'ultimo modello di iPhone, ma cerchi uno smartwatch per monitorare la tua attività fisica o un paio di cuffie per ascoltare la tua musica a casa o mentre sei nei mezzi pubblici, ecco alcuni prodotti in sconto che potrebbero fare per te: