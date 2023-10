Gli iPhone 13 e 14 sono ora al miglior prezzo

Sono passate solo due settimane dall'uscita sul mercato dei nuovi iPhone 15, ma proprio questo è il momento migliore per assicurarsi i modelli degli anni precedenti, gli iPhone 13 e 14, al miglior prezzo. È infatti consuetudine che Apple abbassi un po' il prezzo dei cellulari meno recenti, per quanto gli sconti, solitamente, non vadano oltre le poche decine di euro.

iPhone 13 e 14 sono in super offerta

Ebbene, grazie a eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, oggi è possibile assicurarsi un iPhone 13 o un iPhone 14 in super offerta. Ti basterà sfogliare l'ampio catalogo di iPhone sul portale per valutare e selezionare quello che può fare maggiormente al tuo caso. Di seguito, riportiamo alcune delle offerte più interessanti, alle quali è davvero difficile rinunciare.

iPhone 14

Il meglio che si possa trovare nell'ecosistema Apple. iPhone 14 dispone di ampio display e di un design in alluminio aerospaziale disponibile in cinque colori. Il dispositivo utilizza avanzati display Super Retina Xdr con tecnologia Oled, che supporta 1200 nit di luminosità di picco Hdr. Lo smartphone in questione ha la parte anteriore in Ceramic Shield, un materiale utilizzato esclusivamente su iPhone e più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Inoltre garantisce resistenza all'acqua e alla polvere.

Non da ultimo, questo modello vanta una nuova fotocamera principale da 12 megapixel, con sensore e pixel più ampi, una nuova fotocamera frontale TrueDepth, ultra-grandangolo per inquadrature più larghe, e Photonic Engine, che garantisce un enorme salto prestazionale in condizioni di luce scarsa.

iPhone 14 Pro

Fratello maggiore della versione base, iPhone 14 Pro vanta un raffinato design in acciaio chirurgico inossidabile e vetro opaco, disponibile in quattro colori. Con display ampio 6,1", presenta per la prima volta la modalità always-on, resa possibile grazie al nuovo refresh rate a 1Hz e da diverse tecnologie di efficienza energetica.

Ottimo il comparto fotografico, completamente rinnovato. Per la prima volta in assoluto, la linea Pro ha una nuova fotocamera principale da 48 megapixel, e nella maggior parte delle foto, il sensore quad-pixel combina quattro pixel in un unico pixel più grande da 2,44µm, consentendo di scattare ottime foto anche con poca luce.

iPhone 13

iPhone 13 è uno smartphone Apple non più giovanissimo - è uscito a settembre 2021 -, ma è comunque in grado di offrire prestazioni veloci e un’efficienza energetica superiore grazie al chip A15 Bionic, una batteria che dura più a lungo, un display Super Retina XDR più robusto, grazie al Ceramic Shield sulla parte frontale, e resistente all’acqua.

Il chip A15 Bionic, componenti interne superiori e una batteria più grande permettono di avere su iPhone 13 miglioramenti sostanziali nella durata della batteria. Questo smartphone, in particolare, ha una batteria che dura tutto il giorno, anche a fronte di un utilizzo 'sotto stress'. iPhone 13 raggiunge anche un nuovo traguardo in termini di design delle fotocamere, con ottimizzazioni hardware e funzioni di fotografia computazionale per foto e video di livello superiore.

iPhone 13 mini

Non ha avuto un gran successo di vendite, ma iPhone 13 mini, smartphone Apple 'base' del 2021 offre prestazioni veloci e un’efficienza energetica superiore grazie al chip A15 Bionic, una batteria che dura più a lungo, il tutto in un dispositivo di dimensioni molto ridotte, ideale per essere tenuto in tasca senza nemmeno accorgersi di averlo con sé.

Ottimo anche il comparto fotografico, in grado di competere con quelli degli smartphone più recenti di altri brand presenti attualmente sul mercato. Le prestazioni di livello permettono di utilizzarlo per necessità, lavoro e divertimento, in ogni momento della giornata. Questo è il momento migliore per assicurarsene uno e andare un po' controcorrente.

