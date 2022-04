Perché dovreste comprare un iPhone 13 e come trovarlo in grande sconto

Se siete alla ricerca di uno smartphone performante, top di gamma, capace di durare a lungo e garantirvi una lunga durata della batteria, iPhone 13 è la scelta giusta. Certo, il prezzo è oneroso, ma le prestazioni sono di un altro livello rispetto alle generazioni precedenti (e ai dispositivi di altri brand blasonati).

Perché acquistare iPhone 13 in sconto

Su eBay.it, il marketplace che mette in contatto chi vende e chi acquista, potrete acquistare i quattro modelli della nuova generazione di smartphone Apple a prezzi davvero convenienti. Le offerte sono davvero significative, ecco alcuni esempi:

Ma perché dovreste acquistare un iPhone 13 anziché un iPhone 12 o quello di una generazione precedente? Vediamo di fare un po' di chiarezza.

Una fotocamera migliore

Sul fronte del comparto fotografico non c'è storia tra le due generazioni, il passo avanti di Cupertino con la nuova generazione di smartphone è piuttosto evidente. iPhone 13 Pro in particolare ha un sensore più grande rispetto a quello del 12 Pro e la resa fotografica e video ne risente in maniera positiva. Cresce il teleobiettivo, passato da 65 a 77mm. Certo è che a fronte di scatti migliori, anche in modalità notturna, bisogna fare i conti con uno spessore e quindi con un ingombro maggiori. Gli scatti effettuati con la generazione precedente erano già ottimi e di assoluta qualità, ma c'è stato un passo avanti netto, questo è certo.

Non ci sono grosse differenze sulle dimensioni: il display è rimasto identico quanto a dimensioni, con una diagonale da 6,1", 14,6 centimetri di altezza e 7,15 di larghezza, mentre è aumentato lo spessore, passato da 7,4 a 7,65 millimetri. Di conseguenza, anche il peso cambia: quello di iPhone 12 Pro si assesta su 187 grammi, quello di iPhone 13 Pro arriva a 203; 16 grammi, a fronte di prestazioni migliori, a ben vedere, non sono un macigno insormontabile.

Prestazioni anche sotto stress

Sul fronte delle prestazioni, guardiamo al processore. Il nuovo chip A15 degli iPhone 13 performa meglio di A14, montato su iPhone 12. Sarebbe strano il contrario. A15 ha 15 miliardi di transistor, A14 ne ha "solo" 11,8. Il numero di core del processore rimane lo stesso, con 4 ad alta efficienza e 2 ad alte prestazioni: nonostante ciò iPhone 13 Pro garantisce delle prestazioni grafiche superiori rispetto al 12 Pro, grazie a significativi miglioramenti nell'architettura del chip.

Anche sul fronte della batteria non c'è paragone e iPhone 13 vince a mani basse. Con un uso piuttosto intensivo, iPhone 13 Pro può durare fino a 36 ore, mentre iPhone 12 Pro non va oltre le 24. Alcuni dati significativi. La differenza è davvero significativa.