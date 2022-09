Gli iPhone 13 ora sono in super sconto

È arrivato il momento dell'anno che molti attendono con grande ansia: il 7 settembre 2022 vedono la luce i nuovi iPhone 14, e quale miglior momento, se non questo, per acquistare un iPhone 13 in sconto?

iPhone 13 ora in sconto

Spesso trovare smartphone Apple in offerta è una vera propria impresa, ma è eBay.it a toglierci le castagne dal fuoco. Sul marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, è possibile approfittare dei prezzi attualmente migliori sul mercato. È il caso di perdere l'occasione? Noi crediamo di no.

La scelta è veramente ampia, sarà possibile scegliere tra i diversi modelli, in differenti configurazioni. Ecco di seguito gli iPhone 13 in offerta che ti consigliamo di acquistare prima che sia troppo tardi.

iPhone 13 e iPhone 13 mini

iPhone 13 e iPhone 13 mini, smartphone Apple 'base' del 2021 offrono prestazioni veloci e un’efficienza energetica superiore grazie al chip A15 Bionic, una batteria che dura più a lungo, un display Super Retina XDR più robusto, grazie al Ceramic Shield sulla parte frontale, e resistente all’acqua.

Il chip A15 Bionic, componenti interne superiori e una batteria più grande permettono di avere su iPhone 13 e iPhone 13 mini miglioramenti sostanziali nella durata della batteria. iPhone 13 ha una batteria che dura tutto il giorno, mentre iPhone 13 mini ha una batteria che dura fino ad un’ora e mezza in più al giorno rispetto ad iPhone 12 mini.

I due smartphone raggiungono un nuovo traguardo in termini di design delle fotocamere, con ottimizzazioni hardware e funzioni di fotografia computazionale per foto e video di livello superiore. Il nuovo grandangolo con pixel da 1,7 µm ha il sensore più grande mai integrato in un sistema a doppia fotocamera e può catturare il 47% di luce in più, per ridurre il rumore e produrre risultati più luminosi.

Ecco i migliori in offerta:

iPhone 13 e iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max hanno un display Super Retina XDR con ProMotion e refresh rate adattivo fino a 120Hz, così l’esperienza touch è ancora più veloce e reattiva. Il sistema di fotocamere Pro è più evoluto grazie alle nuove fotocamere ultra?grandangolo, grandangolo e teleobiettivo che sfruttano le prestazioni senza eguali del chip A15 Bionic, più potente rispetto al passato.

La fotocamera con grandangolo di cui dispongono ha un sensore più ampio con pixel da 1,9 µm, in grado di ridurre il rumore e garantire maggiori velocità dell’otturatore in qualsiasi condizione di luce. In combinazione con l' apertura più grande (ƒ/1.5), il grandangolo su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max offre miglioramenti anche in condizioni di scarsa luminosità: fino a 2,2 volte rispetto ad iPhone 12 Pro e quasi 1,5 volte rispetto ad iPhone 12 Pro Max.

Su eBay.it ne puoi trovare numerosi in offerta, con sconti fino a 200 euro sul prezzo di listino (che vi assicuriamo essere un'ottima promo). Ecco alcuni dei modelli che potrete acquistare da subito: