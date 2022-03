È il momento giusto di acquistare un iPhone ricondizionato in super sconto

Se non riesci a rinunciare agli smartphone top di gamma, ma i prezzi sono proibitivi, hai mai pensato di acquistare un iPhone ricondizionato in sconto? Si tratta di di dispositivi pari al nuovo, in grado di offrire le performance di cui hai bisogno, senza dover spendere un patrimonio.

iPhone ricondizionati in super offerta

Grazie a eBay.it, il marketplce che mette in contatto chi vende e chi acquista, oggi, potrai approfittare di tantissime offerte su iPhone di ultima generazione ricondizionati. Ce n'è per tutte le esigenze, dagli ultimi nati - iPhone 13 - a quelli più datati (e quindi più economici), ma in grado di offrire prestazioni incredibili. Ecco di seguito una selezione di smartphone usati e in ottime condizioni ai quali sarà difficile rinunciare.

iPhone 12

Ancora oggi uno degli smartphone più completi e performanti usciti dalla fucina Apple. iPhone 12 ricondizionato, con una garanzia di 12 mesi e prestazioni pari al nuovo, garantisce una autonomia sotto stress di 24 ore e permette di scattare foto in alta qualità grazie a un comparto fotografico di primo livello. Anche i video, in alta definizione, non lasceranno delusi gli utenti.

iPhone 11 Pro

Un vero top di gamma, che nonostante sia uscito sul mercato due anni fa continua a garantire prestazione di assoluto livello. iPhone 11 Pro è uno degli smartphone di Cupertino che hanno avuto maggior successo e non potrebbe essere diversamente. Si parte con un processore in grado di garantire ottime prestazioni e un comparto fotografico che fa il suo dovere. Gli scatti notturni, poi, sono davvero incredibili. Impossibile rinunciarci, con un'offerta del genere.

iPhone 11 Pro Max

Il pezzo forte del 2020, iPhone 11 Pro Max è lo smartphone Apple in grado di garantire prestazioni di assoluta qualità, una lunga durata della batteria - anche con utilizzo sotto stress - e un processore che poco ha da invidiare a quello delle generazioni successive. Acquistandolo usato, ma pari al nuovo, è un vero e proprio affare. Su eBay.it è possibile assicurarselo con una spesa di poco superiore ai 600 euro.

iPhone X

Uno smartphone Apple con qualche anno sulle spalle, ma capace di reggere il confronto con moltissimi smartphone di medio gamma presenti oggi sul mercato. Se volete uno smartphone competitivo sul fronte delle prestazioni, potete assicurarvi un ottimo iPhone X su eBay.it, grazie ad un'offerta irrinunciabile. Un iPhone pari al nuovo, con accessori in dotazione e un'aspettativa di durata nel tempo ancora molto elevata.

