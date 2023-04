Usati come nuovi: iPhone, iPad e Apple Watch ricondizionati in super offerta

Sono usati, ma è come fossero nuovi. Sono iPhone e prodotti Apple ricondizionati, venduti con tutte le funzionalità del caso e senza 'pecche', e soprattutto a prezzi concorrenziali. Convengono? Senza dubbio, a maggior ragione se non hanno nulla da pagare ai dispositivi appena usciti dalla fabbrica.

Prodotti Apple ricondizionati al miglior prezzo

È eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, a proporre una vasta selezione di iPhone di ultima generazione ricondizionati, ma anche iPad e Apple Watch. Tutti i dispositivi più iconici di Cupertino possono essere acquistati a prezzi mai visti. Certo, molti consumatori potrebbero storcere il naso ad acquistare uno smartphone con la mela già utilizzato da qualcuno, ma siete davvero sicuri che non ne valga la pena?

Sul marketplace, infatti, è possibile trovare iPhone certificati, con pochi mesi di vita e utilizzati davvero poco. È possibile scegliere dispositivi leggermente fallati - parliamo di un piccolo segno dovuto all'usura sulla scocca - o prodotti che difficilmente potrebbero essere scambiati per già utilizzati da qualcun altro. Visti i prezzi di vendita, e la possibilità di godere di un anno di garanzia, un tentativo potrebbe rendere inaspettatamente felici moltissime persone, anche i fedelissimi di Apple.

iPhone ricondizionati come nuovi

Su eBay.it puoi trovare il tuo iPhone ricondizionato al prezzo più basso e nelle migliori condizioni possibili. Sei alla ricerca di un iPhone 14 usato in ottime condizioni? Preferisci risparmiare qualche centinaio di euro? Potrai scegliere tra le generazioni precedenti del prodotto, senza pagare nulla in termini di qualità e affidabilità: iPhone 13, 12 e se vuoi spendere ancora meno, puoi affidarti agli iPhone SE, molto convenienti ma in grado di garantire delle prestazioni incredibili.

Puoi trovare i migliori iPhone ricondizionati in questa pagina, divisi per modello. La scelta è davvero vastissima e ti permetterà di scegliere tra smartphone con processori di ultima generazione (l'Apple A15 Bionic per gli ultimi nati) e fotocamere posteriori in grado di scattare foto senza precedenti e registrare video in 4K. Riassumendo, sfogliando la sezione dedicata su eBay.it, potrai trovare:

iPhone 14 ricondizionati

iPhone 13 ricondizionati

iPhone 12 ricondizionati

iPhone 11 ricondizionati

iPhone SE ricondizionati

iPhone X, XR, XS e 8 ricondizionati

iPad usati

Sono i tablet più iconici e maggiormente utilizzati dagli utenti in tutto il mondo. Un motivo ci sarà, no? Performanti, con display di differenti dimensioni per andare incontro alle esigenze di studenti, lavoratori o utenti in cerca di un prodotto per lo svago e per guardare le serie tv preferite. Gli iPad ricondizionati hanno un ottimo mercato, perché si tratta di tablet in grado di durare molti anni, senza perdere le caratteristiche di potenza e efficienza che li contraddistinguono.

Su eBay.it è possibile trovare i più recenti iPad Pro, la gran parte dei quali in ottimo stato di conservazione, ma anche iPad Air per chi cerca un prodotto più smart e leggero, così come tablet un po' più datati, ma con funzionalità al top (nonostante abbiano qualche anno sulle 'spalle'). Nella vasta selezione proposta dal marketplace è possibile scegliere, tra gli altri:

iPad Pro 5 (2021) con 256GB di memoria

iPad Pro di 1ª generazione (2018) come nuovi

iPad Air di 5ª generazione con connettività WiFi e 5G

Apple iPad di decima generazione (A++)

iPad mini con connettività WiFi e 5G

Apple Watch al miglior prezzo

Sono diventati uno strumento indispensabile per molti. Gli smartwatch permettono infatti di fare ciò che un normale orologio non può nemmeno lontanamente avvicinare. Dal più banale conteggio dei passi al calcolo delle calorie consumate con l'allenamento fisico, da una lunga sfilza di attività fisiche differenti che è possibile monitorare alla misurazione del battito cardiaco.

Ma gli Apple Watch ricondizionati permettono anche di gestire le telefonate, i messaggi WahstApp e sms, la propria rubrica. Permettono di condividere contenuti e tenere monitorati anche i social network. Sono dispositivi di ultima generazione con i quali effettuare chiamate di emergenza e mandare la propria posizione ai propri contatti in caso di necessità. Certo sono costosi, ecco perché l'acquisto di un Apple Watch usato in ottime condizioni potrebbe essere una scelta da non sottovalutare a prescindere.

Su eBay.it è possibile trovare una vasta selezione di Apple Watch, tra questi vi segnaliamo (come imperdibili):