I migliori iPhone ricondizionati a prezzi imperdibili

Fiore all'occhiello dell'ecosistema Apple, gli iPhone sono tra gli smartphone migliori sul mercato, capaci di anno in anno di intercettare l'interesse di centinaia di milioni di utenti, disposti a spendere anche più di mille euro per l'ultimo arrivato di Cupertino. C'è chi di investire cifre folli, però, non ha il minimo interesse: se fai parte di questa categoria di persone, potrebbe essere giunto il momento di comprare un iPhone ricondizionato in offerta.

iPhone ricondizionati al miglior prezzo

Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, potrai trovare un'ampia selezione di iPhone, al miglior prezzo. Si tratta di smartphone in condizioni impeccabili, paragonabili al nuovo, se non fosse che sono proposti a prezzi di vendita - è proprio il caso di dirlo - 'stracciati'. Ecco di seguito una lista di imperdibili, ai quali vi conviene quantomeno dare un'occhiata.

iPhone 11 Pro Max

Il super top di gamma del 2019: iPhone 11 Pro Max ricondizionato permette di avere uno smartphone di assoluta qualità e potenza, un dispositivo performante, valido per il lavoro, il tempo libero, la scuola e lo sport. Su eBay.it è disponibili in diversi 'tagli' di memoria, a seconda delle vostre esigenze.

iPhone 11 Pro

Meno performante rispetto alla versione Max, ma altrettanto potente e affidabile. iPhone 11 Pro è tra gli smartphone di Cupertino più venduti di sempre, sinonimo di 'performance' di livello. Il comparto fotografico, per chi ama scattare - anche selfie - è di assoluto livello, e anche le immagini in notturna non deludono le aspettative.

iPhone 11

Lo smartphone 'base' del 2019, un 'must have' se si è alla ricerca di un iPhone di dimensioni ampie ma non eccessive, con una buona memoria e un processore che ne permetta un utilizzo per lavoro, ma anche per gioco e tempo libero. Su eBay.it puoi trovare iPhone 11 usato, ma pari al nuovo, in differenti colori e con tagli di memoria e capacità di archiviazione diversi. Il tutto a prezzi imperdibili.

iPhone XS ricondizionato

iPhone XS è uno smartphone che invecchia bene, dotato di un ottimo processore, un comparto fotografico di livello e un'autonomia nell'arco della giornata più che soddisfacente. Ha dalla sua il vantaggio di avere dimensioni piuttosto contenute - il display non supera i 5,8" - e di avere un prezzo imperdibile, se lo acquistate ricondizionato.

Altri iPhone in offerta

Se sei alla ricerca di un iPhone performante, ma ancora più economico, potrebbe interessarti uno di questi iPhone ricondizionati più 'anzianiì, ma comunque validi e sempre affidabili: