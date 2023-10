Usato ma sembra nuovo: i migliori iPhone ricondizionati con sconti fino al 50%

Usati? No, come nuovi. Sono gli iPhone ricondizionati in sconto che puoi acquistare senza troppa difficoltà online. Sono smartphone con la mela in ottime condizioni, in grado di garantire le performance di cui hai bisogno, senza dover spendere un patrimonio.

iPhone ricondizionati in sconto

Ma è davvero possibile acquistare degli iPhone ricondizionati in offerta? La risposta non può che essere affermativa. È eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, a offrire una vasta selezione di smartphone di Cupertino ai prezzi migliori sul mercato, con sconti fino al 50%.

Ce ne sono per tutte le esigenze, dai più recenti iPhone 15 - e quindi solo con pochi mesi di vita sulla scocca - agli iPhone 14, 13 e così via a scendere. Non sai quale scegliere? Cerchiamo noi di fornirti una selezione di iPhone usati nelle migliori condizioni possibili e al prezzo più economico sul mercato. Eccoli di seguito.

iPhone 11 Pro

Uno smartphone con quattro anni di vita, ma che nonostante tutto continua a garantire prestazione di assoluto livello. iPhone 11 Pro è uno dei dispositivi con la mela che hanno avuto maggior successo di vendita e non poteva essere diversamente.

Lo smartphone dispone di un potente processore in grado di garantire ottime prestazioni e un comparto fotografico che fa il suo dovere. Gli scatti notturni, poi, sono davvero incredibili. Impossibile rinunciarci, con un'offerta del genere.

iPhone Se (2020)

Uno smartphone leggero e versatile, in grado di soddisfare anche i palati più difficili e gli utenti con esigenze particolari. iPhone SE (2020) è un modello di iPhone entry level con piccolo ma funzionale display Retina HD da 4,7” e Touch ID. Un design compatto con a bordo il chip A13 Bionic sviluppato da Apple e già presente su iPhone 11.

Dispone di un buon comparto fotografico e di una batteria in grado di reggere, anche sotto sforzo, un'intera giornata di utilizzo. Il dispositivo Apple ideale per chi cerca un cellulare di dimensioni ridotte e dalle performance garantite. Lo trovi ricondizionato a un prezzo imperdibile.

iPhone 12

Ancora oggi, iPhone 12 è uno smartphone completo e dalle sicure performance, tra i più amati degli ultimi anni dagli utenti. Uno smartphone ricondizionato, in ottime condizioni, in grado di garantire prestazioni migliori di molti altri dispositivi della concorrenza usciti negli ultimi anni e mesi.

Ottimo il profilo delle prestazioni, ma anche quello della durata. La batteria, molto capace e ottimizzata con il sistema software e hardware, è in grado di garantire un utilizzo sotto stress fino a 24 ore. Inoltre, iPhone 12 permette di scattare foto in alta qualità grazie a un comparto fotografico di primo livello. Anche i video, in alta definizione, non lasceranno delusi gli utenti.

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro è tra i non plus ultra degli smartphone presenti al giorno d'oggi sul mercato. Un dispositivo di qualità e sicuro affidamento, in grado di garantire prestazioni sopra la media. Dispone di un display Super Retina XDR con ProMotion e refresh rate adattivo fino a 120Hz, così l’esperienza touch è ancora più veloce e reattiva. Il sistema di fotocamere Pro è molto evoluto grazie alle nuove fotocamere ultra?grandangolo, grandangolo e teleobiettivo che sfruttano le prestazioni senza eguali del chip A15 Bionic, più potente rispetto al passato.

La fotocamera con grandangolo di cui dispone ha un sensore più ampio con pixel da 1,9 µm, in grado di ridurre il rumore e garantire maggiori velocità dell’otturatore in qualsiasi condizione di luce. In combinazione con l'apertura più grande (ƒ/1.5), il grandangolo su iPhone 13 Pro offre miglioramenti anche in condizioni di scarsa luminosità: fino a 2,2 volte rispetto ad iPhone 12 Pro e quasi 1,5 volte rispetto ad iPhone 12 Pro Max.

