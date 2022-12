Cambia il tuo vecchio smartphone: gli iPhone sono in super sconto

Per te o per i tuoi familiari: con il Natale alle porte è giunto il momento di acquistare un nuovo iPhone in super sconto. Stai cercando uno smartphone per sostituire il tuo vecchio modello ormai obsoleto? Sei un lavaratore che ha bisogno di effettuare e ricevere chiamate, gestire la propria agenda appuntamenti, ma la tua professione ti impone di scattare bellissime foto e girare video in alta definizione?

Gli iPhone sono ora in super sconto

Ecco che gli smartphone Apple sono la soluzione a tutte le tue esigenze. Certo, sono smartphone di fascia super alta, che costano molto, ma a fronte di un prezzo non concorrenziale, garantiscono prestazioni che nessun altro dispositivo può pareggiare. Ebbene, a fronte di queste evidenze, c'è chi può aiutarti a risparmiare in maniera significativa sul prezzo di vendita.

Su eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, infatti, potrai acquistare iPhone di ultima generazione a prezzi mai visti. Non credi sia giunto il momento di rottamare il tuo vecchio telefonino e puntare su un prodotto in grado di assicurare qualità e prestazioni di assoluto livello? Ecco di seguito una serie di iPhone che potrebbero fare al caso tuo, al miglior prezzo sul mercato.

iPhone 11

Un vero e proprio top di gamma, che nonostante sia uscito sul mercato due anni fa continua a garantire prestazione di assoluto livello. iPhone 11 è uno degli smartphone di Cupertino che hanno avuto maggior successo e non potrebbe essere diversamente.

Si tratta di un dispositivo con un processore in grado di garantire ottime prestazioni e un comparto fotografico che fa il suo dovere. Gli scatti notturni, poi, sono davvero incredibili. Impossibile rinunciarci, specialmente se è possibile assicurarselo con il 20% di sconto. Un'offerta difficielmente pareggiabile.

iPhone 12 ricondizionato

È ancora oggi uno degli smartphone più completi e performanti usciti dalla casa madre Apple. iPhone 12 ricondizionato, con garanzia di 12 mesi dall'acquisto e prestazioni pari al nuovo, garantisce una autonomia sotto stress di 24 ore e permette di scattare foto in alta qualità grazie a un comparto fotografico di primo livello. Anche i video, in alta definizione, non lasceranno delusi gli utenti.

La soluzione ideale per chi cerca uno smartphone potente e performante, a un prezzo ridotto. Nonostante sia usato, si trova in condizioni perfette: sembrerà di utilizzare uno smartphone appena uscito dalla fabbrica.

iPhone 13

iPhone 13 è lo smartphone Apple 'base' del 2021, in grado di offrire prestazioni veloci e un’efficienza energetica superiore grazie al chip A15 Bionic, una batteria che dura più a lungo, un display Super Retina XDR più robusto, grazie al Ceramic Shield sulla parte frontale, e resistente all’acqua.

Il chip A15 Bionic, componenti interne superiori e una batteria più grande permettono di avere su iPhone 13 miglioramenti sostanziali nella durata della batteria. Questo smartphone, in particolare, ha una batteria che dura tutto il giorno, anche a fronte di un utilizzo 'sotto stress'.

iPhone 13 raggiunge anche un nuovo traguardo in termini di design delle fotocamere, con ottimizzazioni hardware e funzioni di fotografia computazionale per foto e video di livello superiore. Il nuovo grandangolo con pixel da 1,7 µm ha il sensore più grande mai integrato in un sistema a doppia fotocamera e può catturare il 47% di luce in più, per ridurre il rumore e produrre risultati più luminosi.

iPhone 14

Il meglio che si possa trovare nell'ecosistema Apple. iPhone 14 è l'ultimo nato in casa Cupertino, dispone di ampio display e di un design in alluminio aerospaziale disponibile in cinque colori. Il dispositivo tilizza avanzati display Super Retina XDR con tecnologia OLED, che supporta 1200 nit di luminosità di picco HDR.

Resistenza è la chiave: iPhone 14 ha la parte anteriore in Ceramic Shield, un materiale utilizzato esclusivamente su iPhone e più resistente di qualsiasi vetro per smartphone. Inoltre garantisce resistenza all'acqua e alla polvere.

Non da ultimo, questo modello vanta una nuova fotocamera principale da 12MP con sensore e pixel più ampi, una nuova fotocamera frontale TrueDepth, ultra-grandangolo per inquadrature più larghe, e Photonic Engine, che garantisce un enorme salto prestazionale in condizioni di luce scarsa. Grazie alla perfetta integrazione tra hardware e software, il Photonic Engine migliora notevolmente le prestazioni di tutte le fotocamere in ambienti con luce media o scarsa: fino al doppio per l’ultra-grandangolo, il doppio per la fotocamera TrueDepth e due volte e mezzo per la nuova fotocamera principale. L'acquisto ideale per chi ha bisogno del miglior smartphone in circolazione.

