Vuoi una casa pulita senza stress? Per te i migliori iRobot ricondizionati a prezzi imbattibili

Avere un robot aspirapolvere nella propria abitazione, vuol dire avere una casa pulita senza sacrificare il nostro tempo libero. Questi apparecchi nel corso degli anni hanno avuto un’evoluzione tecnologica che gli permette di essere impeccabili nella pulizia.

Tra i prodotti top di gamma ci sono quelli iRobot in grado di pulire pavimenti in legno, moquette e tappeti anche quando siamo fuori casa. Spesso costosi siamo costretti a rinunciare all’acquisto, ma con eBay.it e il programma ricondizionato, possiamo avere il robot aspirapolvere a prezzi convenienti, ma conservando intatta la qualità.

I prodotti ricondizionati, infatti, fanno bene al portafoglio e all’ambiente perché sul marketplace in cui si vende e si compra possiamo risparmiare anche grazie alle spese di spedizione e di reso (da effettuare entro 30 giorni) gratuite. Vediamo come fare del bene all’ambiente.

iRobot Roomba E6 aspirapolvere

Con il modello Roomba E6 ogni volta che torniamo a casa troveremo tutto pulito perché può essere azionato anche a distanza direttamente dallo smartphone. Sfruttando le spazzole multi-superficie il modello è in grado di raccogliere ancora più sporco, mentre il motore aspirante garantisce una potenza 5 volte superiore rispetto ai modelli precedenti.

Scopri dove acquistare iRobot Roomba E6 con uno sconto del 54%

iRobot Roomba Combo aspirapolvere e lavapavimenti

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Roomba Combo aspira e lava in un solo passaggio, inoltre rimuove la polvere, lo sporco e i detriti sia dai pavimenti che dai tappeti, utilizzando una spazzola a V o quella puliscibordi. Il modello con sistema di lavaggio, ha tre modalità di regolazione del getto per adattarsi a ogni tipo di sporco.

Scopri dove acquistare iRobot Roomba Combo con uno sconto del 22%

iRobot Roomba i7+ con stazione di svuotamento

Per pulire casa senza la preoccupazione di dover gettare la polvere e lo sporco, su eBay.it puoi acquistare iRobot Roomba i7+ con stazione di svuotamento automatica. Il modello è composto da 30 contenitori raccogli polvere e sacchetti sigillati usa e getta per eliminare la dispersione della polvere. Il sistema di pulizia a 3 stadi AeroForce, poi, è ideale per chi ha animali domestici, perché rimuove facilmente i peli di cani e gatti.

Clicca qui per acquistare iRobot Roomba i7+ con uno sconto del 27%

iRobot Roomba j7 aspirapolvere wi-fi

Con la navigazione PrecisionVision di Roomba j7 avremo casa pulita e mobili “salvi”: la sua tecnologia è in grado di evitare ostacoli come cavi, divani e tavoli. Il sistema di pulizia dotato di spazzole in gomma multisuperficie, spazzola puliscibordi e una potenza di 10 volte superiore elimina in poco tempo e in modo efficace anche il più piccolo granello di polvere.

Acquista qui iRobot Roomba j7 con uno sconto del 26%

iRobot Braava Jet m6 lavapavimenti

Pulire e lavare non sarà mai stato così semplice con iRobot Braava Jet m6 che con la funzione Precision Jet Spray, rimuove lo sporco più ostinato e l'unto da ogni tipo di pavimento. La mappatura intelligente Imprint permette al robot di ricordare la collocazione delle stanze e a noi di decidere quali camere pulire e quali tralasciare.

Clicca qui per acquistare iRobot Braava Jet m6 con uno sconto del 34%