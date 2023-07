Illuminazione outdoor: luci e lampade per creare la giusta atmosfera

Creare la giusta atmosfera, per vivere il proprio giardino o la propria terrazza con stile, nel pieno del relax. Se siete già attrezzati con ombrelloni e tende da esterno per ripararvi dal sole e dal caldo, potete concentrare i vostri sforzi sull'illuminazione serale e notturna del vostro spazio outdoor.

Lampade e lampioni da esterno in offerta

Pensate di invitare gli amici per cena: con la giusta illuminazione - generata da faretti, lampade o piccoli lampioni - è possibile rendere unica l'atmosfera di casa propria, creando un ambiente gradevole e dal sicuro impatto visivo, nel quale sarà di sicuro piacevole trascorrere ore in compagnia di familiari e amici, anche fino a notte inoltrata.

Se non sapete come fare per assicurarvi la giusta illuminazione da esterno al miglior prezzo, non preoccupatevi. Ci pensa eBay.it, il marketplace che mette in comunicazione chi vende e chi acquista, a offrirvi una vasta selezione di lampare e faretti da esterno in super offerta. C'è l'imbarazzo della scelta: non dovrete fare altro che sfogliare le pagine del suo infinito catalogo, scegliere la soluzione che più vi piace o che si adatta meglio al vostro giardino o terrazza, e procedere con l'acquisto. Risparmiando.

Di seguito vi proponiamo alcune soluzioni pratiche e innovative, con le quali illuminare a giorno o ricreare, perché no, una atmosfera soffusa e raccolta nel vostro giardino o in terrazza.

Lampione da esterno

Ideale per garantire una luce potente al tuo giardino in orario serale e notturno. Realizzato in alluminio pressofuso, questo lampione da esterno dispone di diffusori in vetro e portalampada in porcellana, resistente alle intemperie. Semplice da montare e installare nel vostro angolo verde, ha contro base e accessori di montaggio inclusi nel montaggio.

Il lampione in questione ha un'altezza di circa 120 centimetri e diametro di 20. La soluzione migliore per chi cerca una lampada dal design specifico, in grado di impreziosire l'ambiente outdoor della vostra abitazione.

Compra qui il tuo lampione da esterno

Paletto da giardino

Questo paletto luminoso da esterno è un apparecchio dal design elegante e minimal, realizzato in robusto alluminio di colore nero o argento. Dispone di un diffusore opaco, che rende l'illuminazione uniforme e priva di abbagliamenti. È stato ideato appositamente per l’illuminazione di giardini, vialetti, zone d' ingresso o viali di aree condominiali.

L'alimentazione di questo piccolo lampione è diretta alla corrente elettrica, e non sono necessari trasformatori o altri elementi. Grazie al suo grado di protezione e al suo materiale termoplastico, il paletto da giardino resiste ai raggi Uv e si adatta perfettamente agli ambienti esterni, anche in caso di intemperie.

Acquista ora il tuo paletto da giardino

Catena portalampade

Dal design raffinato e accattivante al tempo stesso, questa catena portalampade è in grado di impreziosire il vostro giardino, dando quel tocco di classe, e luce, difficile da ottenere in altro modo.

La catena portalampade è ideale per abbellire e illuminare gazebi, in particolare per ricreare degli allestimenti ideali per feste ed eventi mondani. L'accessorio ha una lunghezza di circa 10 metri, con una lunghezza dal connettore alla spina di un metro.

Compra ora la tua catena portalampade

Lampada decorativa da tavolo

Per il balcone, la terrazza o un angolo accogliente del giardino, questa lampada da tavolo a led fornisce una luce bianca calda con livelli di luminosità regolabili fino a 8 ore.

Dispone di un design classico con catenella, ed è alimentata direttamente dalla luce solare. Ecco perché si presta al meglio a dare luce al vostro giardino in giornate nuvolose o con poco sole. Questa lampada da tavola ha tre livelli di luminosità regolabili, e dispone di una base in plastica ponderata, in grado di dare un supporto stabile.

Acquista ora la tua lampada da tavolo