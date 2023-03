Piatti e bicchieri brillanti? Una cucina a prova di sporco con la Tech Weeks e le lavastoviglie in super sconto

Dopo ogni pranzo o cena scatta la fatidica domanda: chi lava i piatti? Un quesito a cui pochi rispondono perché il più delle volte tutti si dileguano e i piatti rimangono nel lavandino in attesa di essere lavati.

Per avere le stoviglie sempre pulite, soprattutto quando vai di fretta, la lavastoviglie è l’apparecchio ormai diventato indispensabile in cucina. Con la Tech Weeks di eBay.it averla sarà semplicissimo ed economico! Dai televisori agli apparecchi per la pulizia, il marketplace in cui si vende e si compra offre un’ampia scelta di prodotti con sconti fino al 50% per una casa tech con un netto risparmio.

Pranzi e cene in compagnia di amici e parenti non saranno più un problema con le lavastoviglie in super sconto.

Lavastoviglie da incasso Smeg

Vuoi avere una lavastoviglie che si integri totalmente con l’ambiente della cucina? La soluzione è quella a incasso a scomparsa e il modello della Smeg ha tutte queste caratteristiche e una struttura interna flessibile che si adatta ai differenti carichi. Il cesto superiore posizionabile su tre altezze assicura una pulizia approfondita di piatti e stoviglie ingombranti grazie alla possibilità di eliminare gli inserti. Dopo una lunga giornata avrai i piatti puliti e pronti all’uso perché puoi sfruttare la partenza ritardata e azionarla anche quando sei fuori casa. Infine, il programma Self Clean avvia il ciclo di autopulizia pensato per assicurare standard sempre elevati.

Clicca qui per acquistare la lavastoviglie Smeg con uno sconto del 44%

Lavastoviglie da incasso Electrolux

Con questa lavastoviglie in offerta grazie alla Tech Weeks eBay.it, potrai liberare la tua creatività e realizzare tutte le ricette che vuoi. Grazie al vassoio Maxi Flex puoi lavare dagli accessori alle stoviglie ingombranti con un solo ciclo di lavaggio personalizzando i cestelli in base alle tue necessità. La tua tavola sarà apparecchiata sempre in modo impeccabile perché il sistema Pure Crystal rende i bicchieri e i cristalli super brillanti. La tecnologia AirDry, invece, ultima il ciclo di asciugatura con una ventata di aria fresca per rimuovere macchie e aloni.

Scopri dove acquistare la lavastoviglie Electrolux con uno sconto del 24%

Lavastoviglie da incasso Bosch

Oltre ai piatti, anche i bicchieri sono un elemento centrale quando si tratta di apparecchiare la tavola. Con la lavatrice Bosch puoi prenderti cura dei calici delicati utilizzando il ciclo “Bicchieri” che ha una temperatura massima di 40°C e tempi di asciugatura più lunghi per proteggere i bicchieri e renderli brillanti. Silenziosa e facile da utilizzare, quando la lavastoviglie ha finito il suo ciclo, ti avvisa con un puntino a Led rosso sul pavimento. Estremamente sicura, il sistema AcquaStop assicura una protezione contro le perdite d’acqua e arresta in automatico l’apparecchio.

Acquista qui per acquistare la lavastoviglie da incasso Bosch con uno sconto del 41%

Lavastoviglie da incasso Indesit

Capiente ed efficiente, la lavastoviglie Indesit è perfetta se hai una famiglia numerosa o se ami dedicare il tuo tempo libero alla cucina, perché è in grado di lavare fino a 14 coperti. Con il suo consumo di acqua ridotto è perfetta per rispettare l’ambiente e abbattere i costi in bolletta. Inoltre, ci sono dei programmi specifici che ti consentono di lavare le stoviglie, da quelle più sporche grazie al ciclo Push & Go che ti assicura piatti puliti e asciutti in 85 minuti o quello Fast&Clean, per piatti perfettamente puliti in 28 minuti.

Clicca qui per acquistare la lavastoviglie da incasso Indesit con uno sconto del 40%

Lavastoviglie libera installazione Sharp Q

Hai una cucina piccola e non vuoi rinunciare alla lavastoviglie? Devi solo scegliere il modello giusto come quello a libera installazione e approfittare della Tech Weeks di eBay.it. Le dimensioni ridotte si sposano alla perfezione con un modello attento all’ambiente e al risparmio economico. La lavastoviglie Sharp Q, infatti non solo appartiene alla classe energetica A++, ma ha anche l’opzione mezzo carico, se non hai molte stoviglie e vuoi limitare gli sprechi. Facile da programmare grazie al display con led, i due cestelli e i tre programmi sono pronti a rendere i piatti e i bicchieri brillanti come non mai.

Clicca qui per acquistare la lavastoviglie Sharp Q con uno sconto del 16%